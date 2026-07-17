Anne Hathaway sobre su embarazo a los 43 años: "la esperanza era del 1%"

La intérprete de "El diablo viste a la moda" ya es madre de Jonathan, de 10 años, y Jack, de 6. El anuncio de esta tercera llegada se dio el 19 de junio, cuando Hathaway compartió un video en Instagram con la canción Baby, I'm Yours de fondo. En las imágenes aparece vestida con un traje blanco holgado, retirando los brazos de su vientre para dejar ver la pancita que crece.