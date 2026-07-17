Anne Hathaway sobre su embarazo a los 43 años: "la esperanza era del 1%"

Anne Hathaway tenía prácticamente descartada la idea de tener un tercer hijo. Así lo confesó la actriz, de 43 años, durante la alfombra roja del estreno neoyorquino de The Odyssey, donde admitió que ella y su esposo, Adam Shulman, habían dejado de hacerse ilusiones antes de enterarse de que esperaban a su tercer bebé.
"Siempre hay esperanza hasta que ya no la hay, pero cuando llegas a cierta edad, esa esperanza se reduce a un 1% o un 2%", contó Hathaway a Access Hollywood el pasado 14 de julio.
La pareja, casada desde hace 14 años, optó por dejar que la vida siguiera su curso, sin presionar el resultado. "Así que decidimos simplemente ver hacia dónde nos llevaba la vida, con una expectativa muy, muy sana y realista, que era muy baja", agregó la actriz.
Esa misma noche, durante su paso por Late Night with Seth Meyers, Hathaway reveló el apodo cariñoso que le puso a este embarazo tardío.
Lo llama su "buzzer-beater", en referencia a esas jugadas de baloncesto que se anotan justo cuando suena la bocina.
"Es increíble, sabíamos lo que hacíamos, pero quedamos muy sorprendidos de que funcionara", bromeó ante Meyers, aclarando que el bebé fue planeado, aunque nunca tuvieron certeza de que llegara.
La intérprete de "El diablo viste a la moda" ya es madre de Jonathan, de 10 años, y Jack, de 6. El anuncio de esta tercera llegada se dio el 19 de junio, cuando Hathaway compartió un video en Instagram con la canción Baby, I'm Yours de fondo. En las imágenes aparece vestida con un traje blanco holgado, retirando los brazos de su vientre para dejar ver la pancita que crece.
Detrás de la alegría actual hay un recorrido marcado por pérdidas. Hathaway sufrió un aborto espontáneo en 2015 y en años posteriores fue abierta sobre lo poco lineal que fue el camino hacia sus embarazos anteriores.
Esa misma sensibilidad la acompañó al momento de anunciar este tercer embarazo. Según relató, era consciente de que la noticia podía generar sentimientos encontrados en quienes atraviesan dificultades para concebir.
Mientras promociona su nueva película, dirigida por Christopher Nolan, Hathaway también ha lucido su embarazo en distintas apariciones públicas, combinando la promoción del filme con esta etapa personal. The Odyssey ya está disponible en salas de cine.