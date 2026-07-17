Muere Brenda Fricker, actriz de "Mi pobre angelito 2" y ganadora de un Oscar

En televisión fue reconocida por su papel de Megan Roach en la serie médica de la BBC Casualty, donde trabajó durante seis años antes de recibir ofertas del Royal Shakespeare Company. Su última aparición en pantalla llegó en 2024, con la película The Swallow, trabajo que Belfield calificó como una muestra de "la verdad y la majestuosidad de Brenda como actriz".