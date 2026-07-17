Muere Brenda Fricker, actriz de "Mi pobre angelito 2" y ganadora de un Oscar

Brenda Fricker murió la noche del jueves en su ciudad natal, Dublín, a los 81 años, luego de atravesar un tiempo prolongado de quebrantos de salud.
La noticia la dio a conocer su representante, Phil Belfield, en un comunicado enviado a distintos medios internacionales, entre ellos la BBC y CNN.
"Es con mucha tristeza que comparto la noticia de que la querida actriz Brenda Fricker falleció apaciblemente anoche en Dublín, tras un periodo de mala salud, a los 81 años", escribió Belfield.
El agente añadió que "nunca volveremos a ver a alguien como ella y el mundo es más pobre por su ausencia".
Fricker nació en Dublín en 1945 y construyó una carrera que atravesó el teatro, la televisión y el cine durante más de cuatro décadas.
Su nombre quedó grabado en la historia del cine cuando en 1990 se convirtió en la primera mujer irlandesa en recibir un Oscar, gracias a su papel como Bridget Fagan Brown, madre del escritor y pintor Christy Brown, en el filme "Mi pie izquierdo".
La película, dirigida por Jim Sheridan, también le valió el Oscar a Mejor actor a Daniel Day-Lewis, quien encarnó al protagonista, un hombre nacido con parálisis cerebral que solo podía controlar su pie izquierdo.
Para buena parte del público de habla hispana, sin embargo, su rostro quedó asociado a otro personaje. En 1992 dio vida a la Mujer de las palomas de Central Park en "Mi pobre angelito 2, perdido en Nueva York", una figura entrañable que terminaba ayudando al pequeño Kevin McCallister interpretado por Macaulay Culkin.
Su filmografía sumó títulos como Angels in the Outfield, A Time to Kill, "El campo" y "Veronica Guerin", esta última junto a Cate Blanchett.
En televisión fue reconocida por su papel de Megan Roach en la serie médica de la BBC Casualty, donde trabajó durante seis años antes de recibir ofertas del Royal Shakespeare Company. Su última aparición en pantalla llegó en 2024, con la película The Swallow, trabajo que Belfield calificó como una muestra de "la verdad y la majestuosidad de Brenda como actriz".