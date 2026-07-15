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Post Malone, Shakira, Justin Bieber y más artistas que harán historia en la clausura del Mundial

Madonna, Shakira, Justin Bieber, Coldplay, Burna Boy y otras estrellas formarán parte de la ceremonia de clausura que reunirá música, tecnología y cultura global en el partido decisivo

  • Actualizado: 15 de julio de 2026 a las 16:15
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La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo definirá al nuevo campeón del fútbol internacional, también será escenario de uno de los espectáculos musicales más ambiciosos de la historia del torneo.

 Fotos: Instagram/Shutterstock.
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Con más de cuatro décadas de trayectoria, Madonna aportará su experiencia escénica a un evento que promete convertirse en uno de los momentos más recordados del torneo.

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Una vez más Shakira planea conquistar el escenario de una Copa Mundial con su energía latina y una carrera marcada por éxitos como Hips Don’t Lie, Waka Waka y Dai Dai.

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Justin Bieber será parte del espectáculo de clausura del Mundial 2026. El cantante canadiense subirá a la tarima con el respaldo de éxitos mundiales como Sorry, Love Yourself y Baby.

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Coldplay tendrá una participación destacada en el espectáculo, con Chris Martin involucrado en la dirección creativa del show. La banda británica aportará su característico estilo visual y sonoro a la celebración mundialista.

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El cantante nigeriano Burna Boy representará la expansión global del afrobeats en uno de los escenarios deportivos más importantes del planeta.

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El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel aportará el componente sinfónico al espectáculo. Combinará la tradición clásica con la magnitud de un evento deportivo internacional.

 Melissa Stephania López Nájera
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La cantante italiana Laura Pausini, ganadora de múltiples reconocimientos internacionales, llegará con su repertorio de baladas y éxitos pop que la han convertido en una referencia de la música romántica en español.

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Robbie Williams sumará su experiencia como uno de los grandes artistas británicos del pop

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BTS será parte de la gran celebración de clausura del Mundial 2026, llevando al escenario la fuerza del K-pop y su enorme alcance internacional.

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Nicole Scherzinger, conocida principalmente por su etapa como vocalista de The Pussycat Dolls, aportará su fuerza vocal y presencia escénica al espectáculo.

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Post Malone será uno de los representantes de la música contemporánea estadounidense. El artista, reconocido por fusionar géneros como hip hop, pop y rock, recién se incorpora a las filas del escenario mundialista.

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Tom Cruise, protagonista de franquicias como "Misión: imposible" y Top Gun, aportará el componente cinematográfico a una celebración que busca unir música, deporte y entretenimiento global.

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Jennifer Hudson formará parte del acto protocolario de la final del Mundial 2026 al interpretar una versión especial del himno nacional de Estados Unidos.

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