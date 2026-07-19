Trump llega a la final del Mundial 2026 y elogia a Messi: "Es difícil apostar contra él"

Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este domingo 19 de julio al estadio Nueva York/Nueva Jersey para presenciar la final de la Copa Mundial entre Argentina y España, donde dejó claro que, aunque no tiene un favorito para quedarse con el título, considera que apostar contra Lionel Messi no sería una buena idea.
Minutos antes del inicio del encuentro, el mandatario fue consultado sobre cuál selección respaldaba para la definición del campeonato y respondió que prefería mantenerse neutral, aunque destacó la figura del capitán argentino.
"No voy a elegir favoritos. Solo sé que no apostaría contra Messi. Es grande", declaró Trump durante una entrevista con Fox Sports.
El presidente estadounidense también aprovechó para referirse a su relación con el mandatario argentino, señalando que mantiene una buena amistad con él y valoró positivamente su gestión.
"El presidente de Argentina es buen amigo mío, ha hecho un gran trabajo. Pero lo que puedo decir es que es difícil apostar contra Messi", expresó.
Trump asistió al estadio como uno de los invitados de honor para presenciar el partido que define al nuevo campeón del mundo.
En el palco principal comparte espacio con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; el rey de España, Felipe VI; la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en una final que concentra la atención del fútbol mundial.
Las declaraciones del mandatario estadounidense sobre Messi no pasaron desapercibidas y rápidamente comenzaron a generar reacciones entre los aficionados, a pocos minutos de que Argentina y España disputaran uno de los partidos más importantes del torneo.