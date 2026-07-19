Trump llega a la final del Mundial 2026 y elogia a Messi: "Es difícil apostar contra él"

Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este domingo 19 de julio al estadio Nueva York/Nueva Jersey para presenciar la final de la Copa Mundial entre Argentina y España, donde dejó claro que, aunque no tiene un favorito para quedarse con el título, considera que apostar contra Lionel Messi no sería una buena idea.

Minutos antes del inicio del encuentro, el mandatario fue consultado sobre cuál selección respaldaba para la definición del campeonato y respondió que prefería mantenerse neutral, aunque destacó la figura del capitán argentino.

"No voy a elegir favoritos. Solo sé que no apostaría contra Messi. Es grande", declaró Trump durante una entrevista con Fox Sports.