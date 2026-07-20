Precio de la compra y venta del dólar para este lunes 20 de julio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar en Honduras presenta una leve reducción para este lunes -20 de julio-, de acuerdo con la actualización publicada por el Banco Central de Honduras (BCH).
El valor de compra de la moneda estadounidense quedó establecido en L26.7657 para esta jornada, mientras que el viernes -17 de julio- se ubicó en L26.7659.
La diferencia entre ambos días representa una disminución de 0.0002 lempiras en el precio de compra del dólar.
Este ajuste implica que las personas y empresas que reciben dólares y los venden al sistema financiero obtendrán una cantidad ligeramente menor de lempiras por cada dólar entregado.
En cuanto al precio de venta, el dólar se cotiza este viernes en L26.8995, luego de que la jornada anterior se estableciera en L26.8997.
El precio de venta también registró una reducción de 0.0002 lempiras respecto al día previo.
Esta variación significa que quienes necesitan comprar dólares deberán pagar una cantidad levemente menor de lempiras para adquirir la moneda estadounidense.
Las fluctuaciones diarias del tipo de cambio responden al mecanismo de actualización establecido por el BCH y reflejan los movimientos del mercado cambiario nacional.