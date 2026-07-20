Precio de la compra y venta del dólar para este lunes 20 de julio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar en Honduras presenta una leve reducción para este lunes -20 de julio-, de acuerdo con la actualización publicada por el Banco Central de Honduras (BCH).

El valor de compra de la moneda estadounidense quedó establecido en L26.7657 para esta jornada, mientras que el viernes -17 de julio- se ubicó en L26.7659.

La diferencia entre ambos días representa una disminución de 0.0002 lempiras en el precio de compra del dólar.