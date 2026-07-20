Cortes de energía programados para este martes 21 de julio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que este martes 21 de julio realizará nuevas interrupciones programadas del servicio eléctrico en varios departamentos del país como parte de los trabajos de mantenimiento preventivo que ejecuta en la red de distribución. De acuerdo con el calendario oficial, los cortes se desarrollarán en diferentes horarios y abarcarán amplios sectores de Choluteca, Valle, Olancho, Francisco Morazán, Colón, Ocotepeque y Cortés, por lo que miles de abonados permanecerán temporalmente sin electricidad. Las labores tienen como objetivo mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico y garantizar un servicio más estable, por lo que la estatal recomienda a la población tomar las medidas necesarias para reducir las afectaciones durante el tiempo que duren las interrupciones.

Cortes de energía programados​​​​​​​



Sectores de Choluteca (10:00 P.M. del martes 21 de julio - 5:00 A.M. del miércoles 22 de julio)

El Llano, parte de San Francisco, El Aguacatal, Las Delicias, El Trapiche, El Frijolillo, Barranquilla, Misión Lázaro, Comalí, Caribbean Appetizers, El Inventario, Duyure, Aduana El Espino, Hacienda La Laguna, aldeas Las Tapias, El Horno y Los Planes, Brisas de San Marcos, San Isidro, El Boquerón, aldea Las Cañas, Carrizal Prieto, Tierras Coloradas, Liraquí, Duyure (barrio El Centro y colonia Mejía Arellano), Orbasa, San Marcos de Colón y sus barrios, colonias, aldeas y caseríos aledaños. También serán afectados Cerco de Piedra, El Carrizal, La Galera, Pillado, Agua Agria, El Banquito, parte de San Francisco, Puerta de Belén, Las Cabezas, Chinchayote, Orocuina y sus barrios y comunidades cercanas. Asimismo, el corte alcanzará Combalí, Agua Podrida, Matapalo, La Rinconada, Los Jícaros, La Aradita, Liure, Apacilagua, Soledad, Morolica, Nueva Morolica, El Tamarindo, Universidad Católica, UNAH, Choluteca Airport, residenciales Andalucía II y III, Villas del Sol, Villa Florencia, Villas del Carmen, Ciudad Nueva, Montelimar, Los Prados, Blue, Fontainebleau, Vizcaya, Plaza Vizcaya, Promaco, Cuarto Batallón de Artillería, Miramontes y demás sectores incluidos en la programación oficial.

Langue, Valle (8:00 A.M. - 2:00 P.M.)

Resbaloso, Langue Centro, El Pital, El Hato, Luminapa, Los Llanos, Las Marías, Cementerio, parte de La Guasimada, La Lucía, Candelaria, Picacho, San Francisco Número 2, La Rinconada y Tempisque.

Municipios de Olancho (8:00 A.M. - 4:00 P.M.)

Municipios de Silca, Salamá, Jano, Guata, El Rosario, Yocón, La Unión y Mangulile; Hospital de Salamá, aldea El Higuerito y zonas aledañas.

Distrito Central, Francisco Morazán (8:00 A.M. - 4:00 P.M.)

Parte de colonia Callejas, parte sur de Torocagua, parte de Primero de Diciembre, Nueva Era, Centro América Oeste, residencial La Fuente, colonia 21 de Febrero, Centro Comercial San Pedro, Ciudad Lempira, Arturo Quezada, Nueva España, El Pantanal, El Retiro, Israel Norte, San Buenaventura, parte de San Francisco, Jerusalén, Monte Los Olivos y zonas cercanas.

Colón (8:00 A.M. - 4:00 P.M.)

Parte de Corocito, Santa Rosa de Aguán, Dos Bocas, Miramontes, Las Lomas, Barra del Aguán, Agua Amarilla, Chapagua, Tarros, Honduras Aguán, Río Claro, Agropalma, Cuyamel, Puerto Castilla, Empresa Nacional Portuaria (ENP), Standard Fruit Company, Base Naval, Trujillo, Santa Fe, San Antonio, Guadalupe, Betulia y numerosos barrios, colonias, aldeas y comunidades del municipio de Tocoa detalladas por la ENEE.

Municipios de Ocotepeque (8:20 A.M. - 2:20 P.M.)

Municipio de Fraternidad: casco urbano, Las Cruces, Los Vados, San Francisco y caseríos cercanos. Municipio de Dolores Merendón: casco urbano, San Jerónimo, La Cumbre, La Quebradona, La Toreras, El Baral, El Pinal, El Quequesque, represas hidroeléctricas Quilio I y II y caseríos cercanos. Municipio de San Jorge: casco urbano, El Rastrojón, El Socorro, Los Planes, Río Blanco, Santa Elena y caseríos cercanos.

Omoa, Cortés (8:45 A.M. - 2:45 P.M.)