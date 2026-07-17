Cortes de energía programados para este sábado 18 de julio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Miles de abonados permanecerán sin energía eléctrica este sábado 18 de julio debido a una nueva jornada de mantenimientos programados anunciada por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en su calendario oficial. La estatal informó que las interrupciones forman parte de los trabajos preventivos y de mantenimiento que se desarrollan en distintos circuitos de distribución con el objetivo de mejorar la confiabilidad del servicio eléctrico en las zonas intervenidas. Para esta jornada, los cortes de energía estarán concentrados en sectores de San Pedro Sula, así como en numerosos municipios de los departamentos de Copán y Santa Bárbara, donde las suspensiones iniciarán desde las 8:00 de la mañana y, en algunos casos, se prolongarán hasta las 5:00 de la tarde. Cortes de energía programados:

San Pedro Sula, Cortés (8:45 A.M. - 2:45 P.M.)

El Palenque (sur).

Municipios de Ocotepeque y Copán (8:00 A.M. - 5:00 P.M.)

Municipio de La Encarnación, Ocotepeque: casco urbano de La Encarnación, Las Delicias, El Limoncito, El Naranjo, San Antonio, Sesesmiles y caseríos cercanos. Municipio de San Fernando, Ocotepeque: casco urbano de San Fernando, El Manzano, El Rosario, Nuevo Espíritu, Queseras, San Antonio Curarén, Santa Inés, Sula y caseríos cercanos. Municipio de San Antonio, Copán: casco urbano de San Antonio y sus aldeas. Municipio de Florida, Copán: casco urbano de Florida, La Barranca, Buena Vista, Buenos Aires, El Dormitorio, El Espíritu, El Jardín, El Porvenir, El Rosario, El Zompopero, Gritaderos, La Cumbre, La Elencia, La Helencita, La Laguna, La Ruidosa, La Sierra, La Unión, Las Cañas, Las Flores de Techín, Los Dubones, Los Lesquines, Pastoreadero, Berlín, Potrerillos, Pueblo Nuevo, Mar Azul, Rastrojitos, San Antonio, San José de la Frontera, Siete Cuchillas y caseríos cercanos. Municipio de El Paraíso, Copán: casco urbano de El Paraíso, Agua Buena, El Charcón, El Infiernillo, El Limón, El Monacal, El Manguito, El Tesoro, La Cumbre, La Laguna, La Peña, La Playona, Las Delicias, Las Flores, Las Juntas, El Astillero, Naranjito, Río Lindo, San Antonio de Las Crucitas, Santa Cruz, Generadora Morja y caseríos cercanos. Municipio de Santa Rita, Copán: casco urbano de Santa Rita, Buena Vista, Campamento, El Jaral, El Mirador, El Planón, El Raisal, El Rosario, El Tamarindo, Gotas de Sangre, La Casita, La Libertad, La Reforma, Planes de La Brea, Los Ranchos, Mirasol, Plan Grande, Rastrojitos, Río Amarillo, Río Blanco, San Jerónimo, Tierra Fría, Vara de Cohete, Aeropuerto Río Amarillo y caseríos cercanos. Municipio de Cabañas, Copán: casco urbano de Cabañas, Barbasco, Descombros, Guarumal, La Cumbre, Las Juntas, Las Peñas, La Esperanza, Miramar, Mirasolito, Motagua, Pinalito, Platanares, Pueblo Viejo, Río Negro y caseríos cercanos. Municipio de Copán Ruinas, Copán: casco urbano de Copán Ruinas, Sesesmiles, Las Delicias, El Cisne, La Zona, Las Flores, Agua Buena, Colón Jubucó, Monte Los Negros, Montecristo, Salitrón, El Quebracho, Plan del Danto, Hacienda Grande, El Cordoncillo, Llanetillos, El Cedral, Jubucón, Rincón del Buey, El Chilar, San Lucas, Unión Cedral, San Rafael, El Corralito, La Estanzuela, Porvenir, Barbasqueadero, Nueva Armenia, Santa Rosita, Carrizalón, Carrizalito, Los Amates, Agua Caliente, San Antonio, El Triunfo, Río Blanco, El Caobal, La Vegona, Castañales, Nueva Virginia, Agua Fría, Agua Sucia, Parque Arqueológico Copán, Aduana El Florido, Generadora El Cisne y caseríos cercanos. Municipio de La Jigua, Copán: casco urbano de La Jigua, Aldea Nueva, Chepelares, El Campanario, Puente Goascorán, El Rincón, La Colmena, La Cuchilla Platanares, La Nueva Unión, Piedra Pintada, Valle Magdalena, La Laguna, El Sinsín, Parque Arqueológico El Puente y caseríos cercanos. Municipio de San Jerónimo, Copán: casco urbano de San Jerónimo, Agua Zarca, El Rosario, El Tránsito, El Volcán, La Esperanza, Santa Elena, Tierra Blanca y caseríos cercanos.

Municipios de Copán y Santa Bárbara (8:00 A.M. - 5:00 P.M.)

Municipio de San Nicolás, Copán: casco urbano de San Nicolás, El Tablón, Buena Vista, El Modelo, Santa Teresa, Sisín, Las Brisas, El Porvenir, El Carmen, El Resumidero, Cerro Grande, Plan del Ceibo, El Borbollón, Cerro Redondo y caseríos cercanos. Municipio de Trinidad, Copán: casco urbano de Trinidad, Cerro Azul, El Copante, La Cumbre, Lepaerita, El Achotal, El Bijao, Agua Zarca, Quebraditas, San Juan Planes y caseríos cercanos. Municipio de Naranjito, Santa Bárbara: casco urbano de Naranjito, Santiago de Posta, Las Crucitas, San Isidro, Agua Clara, Camacal, San Juan, Copantío, Santa Ana, Las Mesas, Jimilile, Nisperal y caseríos cercanos. Municipio de Protección, Santa Bárbara: aldea El Anillal y caseríos cercanos. Municipio de Veracruz, Copán: aldea El Triunfo y caseríos cercanos. Municipio de Nueva Arcadia, Copán: aldeas Chalmeca, Los Tangos, Quebrada Seca, barrios La Entrada, La Joya, Miraflores, El Centro, colonia 6 de Enero, colonias Miravalle I y II, Nueva Esperanza, residencial Villas del Monte, residencial María Antonieta y caseríos cercanos. Municipio de La Jigua, Copán: aldeas Las Barrancas, La Pintada, El Campanario, La Llorosa y caseríos cercanos. Municipio de Florida, Copán: aldeas Pueblo Nuevo, Mar Azul, El Tesoro, Corozal y caseríos cercanos. Municipio de Protección, Santa Bárbara: casco urbano de Protección, Buenos Aires, El Chile, Las Naranjas, Nueva Victoria, Corralitos, Nuevo Porvenir, El Ocote, Pueblo Nuevo y caseríos cercanos. Municipio de San Luis, Santa Bárbara: Las Flores, El Regadillo, El Playón, Santa Elena, Palma Real, Las Delicias, San Miguel, Quebrada de Mina, Vieja Ceibita y Santa Lucía.

Nueva Arcadia, Copán (8:00 A.M. - 5:00 P.M.)

Municipio de Nueva Arcadia: casco urbano de Nueva Arcadia, Los Llanitos, Buenos Aires, La Entrada y caseríos cercanos.

Municipios de Santa Bárbara (8:00 A.M. - 5:00 P.M.)