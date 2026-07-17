Copeco mantiene medida de alerta verde en el departamento de Gracias a Dios por 24 horas

Tegucigalpa, Honduras.-La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), dieron a conocer que se mantiene la alerta verde al departamento de Gracias a Dios debido a las lluvias que se registran en este sector del país. La medida de prevención es por un período de 24 horas, las cuales iniciaron a partir de las 3:00 de la tarde de hoy viernes 17 de julio hasta mañana sábado 18 de julio de 2026.

El informe de Copeco establece que, según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), hoy viernes y mañana sábado predominarán las condiciones secas y cálidas sobre la mayor parte del país. No obstante, el transporte de humedad del mar Caribe producirá lluvias y chubascos débiles aislados en el oriente y las montañas del norte de Honduras. Además de eso, continuará el proceso de escorrentía en los ríos que desembocan en La Mosquitia, disminuyendo gradualmente su nivel en las próximas 24 horas.