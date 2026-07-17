Combustibles volverán a subir en Honduras a partir del lunes 20 de julio: Los nuevos precios

Tegucigalpa, Honduras.- Los precios de los combustibles en Honduras volverán a registrar incrementos a partir del lunes 20 de julio, así lo informó la Secretaría de Energía. De acuerdo con lo informado, se registrarán variaciones al alza en las gasolinas, el queroseno y el diésel, mientras que el GLP doméstico mantendrá su precio y el GLP vehicular tendrá una rebaja. La Secretaría de Energía justificó que estas variaciones responden principalmente al incremento cercano al 15 % en los precios internacionales del petróleo crudo durante el presente mes, asociado a la reciente escalada de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán.

Precios en Tegucigalpa

La gasolina súper tendrá un aumento de 0.69 centavos y su nuevo precio será de 131.84 lempiras. La gasolina regular tendrá un aumento de 0.33 lempiras y su nuevo precio será de 122.03 lempiras. El kerosene costará 103.66 lempiras tras un aumento de 1.29 lempiras. El diésel costará 120.59 lempiras y el aumento será de 1.06 lempiras. El GLP doméstico se cotizará en 249.62 lempiras y mantendrá su precio. Por su parte, el GLP vehicular costará 47.61 lempiras y tendrá una rebaja de 0.35 centavos.

Precios en San Pedro Sula