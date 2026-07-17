Combustibles volverán a subir en Honduras a partir del lunes 20 de julio: Los nuevos precios

Tegucigalpa, Honduras.- Los precios de los combustibles en Honduras volverán a registrar incrementos a partir del lunes 20 de julio, así lo informó la Secretaría de Energía.
De acuerdo con lo informado, se registrarán variaciones al alza en las gasolinas, el queroseno y el diésel, mientras que el GLP doméstico mantendrá su precio y el GLP vehicular tendrá una rebaja.
La Secretaría de Energía justificó que estas variaciones responden principalmente al incremento cercano al 15 % en los precios internacionales del petróleo crudo durante el presente mes, asociado a la reciente escalada de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán.
Precios en Tegucigalpa
La gasolina súper tendrá un aumento de 0.69 centavos y su nuevo precio será de 131.84 lempiras.
La gasolina regular tendrá un aumento de 0.33 lempiras y su nuevo precio será de 122.03 lempiras.
El kerosene costará 103.66 lempiras tras un aumento de 1.29 lempiras. El diésel costará 120.59 lempiras y el aumento será de 1.06 lempiras.
El GLP doméstico se cotizará en 249.62 lempiras y mantendrá su precio. Por su parte, el GLP vehicular costará 47.61 lempiras y tendrá una rebaja de 0.35 centavos.
Precios en San Pedro Sula
La gasolina súper tendrá un aumento de 0.78 centavos y su precio será de 128.66 lempiras. La gasolina regular costará 118.81 lempiras y su aumento será de 0.38 centavos; sin embargo, este combustible continúa con subsidio del gobierno.
El kerosene costará 100.46 lempiras tras un aumento de 1.37 lempiras. El diésel se cotizará en 117.34 lempiras y el incremento será de 1.11 lempiras.
El GLP doméstico costará 228.47 lempiras y mantendrá su precio. El GLP vehicular será de 44.08 lempiras y tendrá una rebaja de 0.35 centavos.