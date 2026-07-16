Se conoce cómo ingresó manta política que tuvieron jugadores de Argentina en el Mundial

Atlanta, Estados Unidos.- El partido de semifinal entre Inglaterra y Argentina tuvo mucha polémica, desde antes, durante y al final del partido, ya que se sostuvo una famosa pancarta. Inglaterra comenzó ganando el partido con gol de Anthony Gordon, pero luego la actual campeona del mundo pudo remontar tras un derechazo de Enzo Fernández y un cabezazo de Lautaro Martínez.

Ahora Argentina estará en una nueva final en una Copa del Mundo, esta vez su rival es España, la cual en su primera aparición en una de estas ediciones, la ganó. En el momento de la celebración de los jugadores de Argentina se vio como varios de ellos sostenían una manta con un mensaje político.