Se conoce cómo ingresó manta política que tuvieron jugadores de Argentina en el Mundial

Atlanta, Estados Unidos.- El partido de semifinal entre Inglaterra y Argentina tuvo mucha polémica, desde antes, durante y al final del partido, ya que se sostuvo una famosa pancarta.
Inglaterra comenzó ganando el partido con gol de Anthony Gordon, pero luego la actual campeona del mundo pudo remontar tras un derechazo de Enzo Fernández y un cabezazo de Lautaro Martínez.
Ahora Argentina estará en una nueva final en una Copa del Mundo, esta vez su rival es España, la cual en su primera aparición en una de estas ediciones, la ganó.
En el momento de la celebración de los jugadores de Argentina se vio como varios de ellos sostenían una manta con un mensaje político.
Entre los países de Inglaterra y Argentina ha existido una rivalida por las Islas Malvinas, por la que incluso hubo una guerra entre ambos y la que dejó lamentablemente muchas víctimas.
"Las Malvinas son Argentinas" decía la manta que un aficionado hizo ingresar al estadio de Atlanta, la cual pudo ocultar en su cuerpo, violando la seguridad, la sacó en los últimos minutos del partido y la lució entre los hinchas.
Cuando finalizó el encuentro los jugadores la lograron ver y fue Giovani Lo Celso que la trajó de las gradas y con otros las tuvieron frente a los aficionados para festejar. Las fotografías llegaron en montón.