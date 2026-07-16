Argentinos destruyen a Gary Neville: "Espero no ser tan estúpido..."

La histórica victoria de Argentina sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 continúa generando polémica y un jugador argentino llamó "estúpido" al exjugador y comentarista Gary Neville.
De por sí el encuentro estuvo caliente entre los jugadores por todo el significado detrás de esta intensa rivalidad en la historia.
La 'Albiceleste' logró la hombría y remontó al conjunto dirigido por el alemán Thomas Tuchel para avanzar a la final de United 2026.
En la víspera del duelo, exjugadores de Inglaterra incendiaron con declaraciones señalando las falencias y debilidades de la selección argentina.
Gary Neville, quien portó la camiseta de los 'Tres Leones', lanzó elogios entre dardos e ironías a la dupla central de Argentina.
Neville es conocido por realizar declaraciones controversiales contra sus excompañeros de profesión y esta vez fue frontal contra Cristian Romero y Lisandro Martínez.
"Yo los llamo la mejor-peor pareja de centrales del mundo porque por momentos son absolutamente extraordinarios y, al instante siguiente, pasan de lo sublime a lo ridículo", dijo la leyenda del Manchester United.
Tras el revés argentino a los ingleses, los centrales de Scaloni respondieron a las críticas de Neville.
Cristian Romero, caracterizado por su fuerte carácter en la cancha, aprovechó para dejar un dardo al exjugador inglés.
"Lo único que espero es que cuando me retire no sea tan estúpido" y agregó: "Ojalá el día de mañana no me dedique a criticar a jugadores".
Por su parte, 'Licha' Martínez mantuvo una postura más diplomática al declarar: "Estamos acostumbrados a que siempre hablen de nosotros. Se ve que les gusta hablar de nosotros y nosotros respondemos en la cancha. Siempre con respeto".
La 'batalla' de Atlanta quedará marcada en los libros de los mundiales como un duelo de alta intensidad que se vivió dentro y fuera de la cancha.