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Argentinos destruyen a Gary Neville: "Espero no ser tan estúpido..."

El duelo de intensa rivalidad entre Argentina e Inglaterra continúa dejando represalias y ahora le responden al exjugador inglés Gary Neville

  • Actualizado: 16 de julio de 2026 a las 14:15
Argentinos destruyen a Gary Neville: Espero no ser tan estúpido...
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La histórica victoria de Argentina sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 continúa generando polémica y un jugador argentino llamó "estúpido" al exjugador y comentarista Gary Neville.

 Foto: Cortesía redes
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De por sí el encuentro estuvo caliente entre los jugadores por todo el significado detrás de esta intensa rivalidad en la historia.

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La 'Albiceleste' logró la hombría y remontó al conjunto dirigido por el alemán Thomas Tuchel para avanzar a la final de United 2026.

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En la víspera del duelo, exjugadores de Inglaterra incendiaron con declaraciones señalando las falencias y debilidades de la selección argentina.

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Gary Neville, quien portó la camiseta de los 'Tres Leones', lanzó elogios entre dardos e ironías a la dupla central de Argentina.

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Neville es conocido por realizar declaraciones controversiales contra sus excompañeros de profesión y esta vez fue frontal contra Cristian Romero y Lisandro Martínez.

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"Yo los llamo la mejor-peor pareja de centrales del mundo porque por momentos son absolutamente extraordinarios y, al instante siguiente, pasan de lo sublime a lo ridículo", dijo la leyenda del Manchester United.

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Tras el revés argentino a los ingleses, los centrales de Scaloni respondieron a las críticas de Neville.

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Cristian Romero, caracterizado por su fuerte carácter en la cancha, aprovechó para dejar un dardo al exjugador inglés.

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"Lo único que espero es que cuando me retire no sea tan estúpido" y agregó: "Ojalá el día de mañana no me dedique a criticar a jugadores".

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Por su parte, 'Licha' Martínez mantuvo una postura más diplomática al declarar: "Estamos acostumbrados a que siempre hablen de nosotros. Se ve que les gusta hablar de nosotros y nosotros respondemos en la cancha. Siempre con respeto".

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La 'batalla' de Atlanta quedará marcada en los libros de los mundiales como un duelo de alta intensidad que se vivió dentro y fuera de la cancha.

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