La identificaron por sus tatuajes: hallan muerta a Isis Zúniga, hondureña desaparecida en México

Michoacán, México.- La búsqueda que durante varios días mantuvo en vilo a una familia hondureña terminó de la peor manera. Isis Verónica Zúniga Raudales, de 39 años, fue encontrada sin vida en el estado mexicano de Michoacán. La hondureña, originaria del municipio de El Porvenir, en Francisco Morazán, había sido reportada como desaparecida desde el pasado 7 de julio, fecha en la que sus familiares perdieron todo contacto con ella. De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo fue localizado a un costado de la carretera que conecta la comunidad El Rincón del Jeráhuaro con el centro turístico Los Azufres, en el municipio de Zinapécuaro, Michoacán.

Uno de los elementos clave para establecer su identidad fueron los múltiples tatuajes que portaba en distintas partes de su cuerpo. Entre ellos destacaba uno con las banderas de Honduras y México, además de otros visibles en sus brazos, piernas y torso, características que coincidían con la descripción difundida por sus familiares durante la búsqueda.



Búsqueda intensa

Días antes del hallazgo, la hermana de Isis había recurrido a las redes sociales para solicitar ayuda y compartir la información sobre su desaparición. Según el mensaje difundido por la familia, la mujer residía en México y había sido vista por última vez en la ciudad de Celaya, en el estado de Guanajuato.

Ese día, según relataron sus familiares, salió a bordo de su vehículo y desde entonces no volvió a comunicarse con sus seres queridos, lo que encendió las alarmas tanto en México como en Honduras. Ante la falta de familiares cercanos en territorio mexicano, la familia impulsó una intensa campaña en redes sociales con la esperanza de obtener pistas que permitieran localizarla con vida.



Investigan las causas de su muerte