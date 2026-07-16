VIDEO: Empresario golpea y patea a recepcionista de un hotel en Ciudad de México

Ciuda de México, México.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) abrió una investigación contra el empresario Octavio Jorge Cortés Jiménez, señalado de agredir físicamente a una recepcionista del Hotel Park Life Paradox, ubicado en Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa. Los hechos ocurrieron el pasado lunes -29 de junio- y quedaron registrados por las cámaras de seguridad del establecimiento, en las que se observa el momento de la agresión. En los primeros minutos de la grabación se observa al empresario discutir con la recepcionista, a quien presuntamente insulta mientras ella comienza a grabarlo con su teléfono.

"Yo me dirijo hacia el teléfono porque estaba en la videollamada con mi jefa y es cuando él me dice que le dé mi teléfono. Ahí inicia el forcejeo", relató la víctima, quien aseguró que el hombre le quitó los celulares y los arrojó contra el suelo. Agregó: "Me toma por el pelo, me arroja al suelo y me comienza a patear. Uno de los golpes fue en la cara y, cuando me tenía de rodillas, me dio el último golpe muy fuerte en el rostro. Ya no me pude defender".

De acuerdo con fuentes judiciales, agentes de la Policía de Investigación realizan labores para ubicar al empresario, luego de que se abrió una carpeta de investigación tras la denuncia presentada por la trabajadora afectada. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que personal policial estableció contacto con la trabajadora y con el gerente del hotel para brindarles apoyo durante el proceso. "Personal de sector de esta secretaría ya realizó una entrevista con la trabajadora de 40 años de edad, así como con el gerente del establecimiento, para brindarles la asesoría y acompañamiento necesarios", señaló la dependencia.

¿Por qué ocurrió el conflicto?