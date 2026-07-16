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VIDEO: Empresario golpea y patea a recepcionista de un hotel en Ciudad de México

La recepcionista relató que el conflicto inició cuando el empresario se molestó porque un pedido solicitado mediante WhatsApp no llegaría ese mismo día

  • Actualizado: 16 de julio de 2026 a las 16:54
VIDEO: Empresario golpea y patea a recepcionista de un hotel en Ciudad de México

El video fue difundido públicamente esta semana, lo que provocó que las autoridades capitalinas iniciaran las investigaciones correspondientes.

 Foto: Captura de video

Ciuda de México, México.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) abrió una investigación contra el empresario Octavio Jorge Cortés Jiménez, señalado de agredir físicamente a una recepcionista del Hotel Park Life Paradox, ubicado en Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes -29 de junio- y quedaron registrados por las cámaras de seguridad del establecimiento, en las que se observa el momento de la agresión.

En los primeros minutos de la grabación se observa al empresario discutir con la recepcionista, a quien presuntamente insulta mientras ella comienza a grabarlo con su teléfono.

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"Yo me dirijo hacia el teléfono porque estaba en la videollamada con mi jefa y es cuando él me dice que le dé mi teléfono. Ahí inicia el forcejeo", relató la víctima, quien aseguró que el hombre le quitó los celulares y los arrojó contra el suelo.

Agregó: "Me toma por el pelo, me arroja al suelo y me comienza a patear. Uno de los golpes fue en la cara y, cuando me tenía de rodillas, me dio el último golpe muy fuerte en el rostro. Ya no me pude defender".

De acuerdo con fuentes judiciales, agentes de la Policía de Investigación realizan labores para ubicar al empresario, luego de que se abrió una carpeta de investigación tras la denuncia presentada por la trabajadora afectada.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que personal policial estableció contacto con la trabajadora y con el gerente del hotel para brindarles apoyo durante el proceso.

"Personal de sector de esta secretaría ya realizó una entrevista con la trabajadora de 40 años de edad, así como con el gerente del establecimiento, para brindarles la asesoría y acompañamiento necesarios", señaló la dependencia.

¿Por qué ocurrió el conflicto?

La recepcionista aseguró que desde el ataque enfrenta miedo y afectaciones emocionales. "Sólo quiero que se haga justicia... ese señor vino a arruinar mi vida", expresó, quien relató que el conflicto inició cuando el huésped se molestó porque un pedido solicitado mediante WhatsApp no llegaría ese mismo día.

Según su testimonio, el hombre llevaba aproximadamente un mes hospedado en el hotel junto con su familia y anteriormente habría mostrado conductas agresivas.

La mujer afirmó que durante el ataque pidió ayuda al personal de seguridad, pero no recibió apoyo.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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