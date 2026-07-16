Josué Martínez, periodista y director de medio asesinado en Puebla, México

El asesinato ocurre en un contexto en que México es considerado por organizaciones internacionales como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo fuera de zonas de guerra. En su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026, Reporteros Sin Fronteras (RSF) ubicó a México en el lugar 122 de 180 y lo considera el país más letal para ejercer el periodismo en América desde hace al menos 15 años.