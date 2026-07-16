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¿Qué es la ciclosporiasis? Infección detrás del brote de "diarrea explosiva" en EE UU

La infección, causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, se asocia al consumo de alimentos y agua contaminados, especialmente verduras de hoja.

  • Actualizado: 16 de julio de 2026 a las 08:41
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Miami Estados Unidos afronta el mayor brote de ciclosporiasis en años, una infección parasitaria que provoca diarreas acuosas y a menudo explosivas. ¿De qué se trata y cómo se contagia? Te lo decimos a continuación:

 Fotos: EFE/Canva.
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Desde el 1 de mayo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) contabilizaron 1.645 casos autóctonos confirmados y más de 5.100 en estudio en al menos 34 estados, frente a los 249 de 2025, por encima ya del récord de unos 4.700 de 2019.
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El epicentro está en Míchigan, el estado más afectado que superaba los 3.000 casos a comienzos de julio, según su departamento de salud, que investiga el origen junto con la Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés).

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La directora médica de la FDA, Natasha Bagdasarian, señaló que la lechuga aparece de forma recurrente en la investigación.
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Ningún cultivador ni proveedor ha sido confirmado como fuente. Pero ¿Qué es la ciclosporiasis y de dónde sale?

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La ciclosporiasis es una intoxicación alimentaria causada por el parásito 'Cyclospora cayetanensis', tan pequeño que solo se ve al microscopio, según la Cleveland Clinic.
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Nadie sabe del todo cómo llega a los alimentos y al agua, pero en EE.UU. los brotes se vinculan una y otra vez a productos frescos, de acuerdo con los CDC.
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Es importante señalar que una persona puede contagiarse más de una vez. ¿Cómo se contagia? El contagio es fecal-oral: al comer alimentos o beber agua contaminados con heces, incluida el agua sin tratar de piscinas o pozos, apunta la Cleveland Clinic.
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No suele pasar de persona a persona, pues el parásito necesita una o dos semanas fuera del cuerpo para volverse infeccioso, precisan los CDC, que avisan de que la desinfección química habitual no basta para eliminarlo.
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¿Qué síntomas provoca y cuánto duran? El signo más común es una diarrea acuosa, frecuente y a veces explosiva, que va y viene por tandas y puede sumar falta de apetito, adelgazamiento, hinchazón, náuseas, febrícula y fatiga, según la Clínica Mayo.

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Suelen aparecer una semana después del contagio y, sin tratamiento, la enfermedad dura de unos días a más de un mes. No suele ser mortal: de los 1.645 casos confirmados, 141 (un 9%) acabaron hospitalizados y ninguno falleció, según los CDC.
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¿Cómo se diagnostica y se trata? Hace falta un análisis de heces con una prueba específica que no es rutinaria, por lo que el médico debe pedirla de forma expresa; a veces se necesitan varias muestras. El tratamiento de referencia es el antibiótico trimetoprima-sulfametoxazol (cotrimoxazol) y, para los alérgicos a las sulfamidas, las clínicas Mayo y Cleveland citan el ciprofloxacino o la nitazoxanida, además de reposo e hidratación.
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