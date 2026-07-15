Muere Catalina Giraldo, la psicóloga que abrió debate sobre la eutanasia en Colombia

La conocida psicóloga colombiana, Catalina Giraldo, de 30 años de edad, murió tras acceder a la eutanasia luego de una larga batalla legal en busca de obtener una muerte asistida en Colombia. A conrinuación los detalles del caso.
Giraldo se había convertido en la primera personas en solicitar de manera formal este procedimiento en ese país, práctica que fue despenalizada por la Corte Constitucional en 2022.
De acuerdo con el reporte de medios locales, Giraldo padecía de un trastorno depresivo severo y persistente, trastorno límite de la personalidad y trastornos de ansiedad, condiciones que marcaron parte de su vida adulta.
"Es como una sensación de vacío con la vida, que lo siento físicamente, en el pecho, y me duele", explicó la psicóloga Catalina Giraldo durante una entrevista con Noticias Caracol.
Desde los 20 años, Giraldo enfrentó un largo recorrido de tratamientos: cerca de cuarenta esquemas farmacológicos, infusiones de ketamina, sesiones de psicoterapia e intervenciones como la terapia electroconvulsiva.
En los últimos siete años, la joven vivió nueve internaciones y varios intentos de suicidio derivados de crisis agudas, según se detalló en el caso.
En octubre de 2025, Giraldo presentó su solicitud formal de suicidio asistido, petición que le fue negada bajo el argumento de que no existían condiciones normativas y operativas para garantizar el procedimiento de una forma legal y segura.
Un juez de Bogotá también rechazó el planteamiento de Giraldo, al considerar que podía acceder a una eutanasia, un procedimiento que sí cuenta con protocolos establecidos en el país.
La diferencia entre ambos procedimientos radica en quién administra el medicamento: en la eutanasia la lo administra el profesional médico, mientras que en el suicidio asistido el paciente es quien se lo autoadministra.
Ante la negativa, Giraldo inició una disputa judicial junto a su abogado, Lucas Correa, con la que buscó no solo una respuesta a su caso particular, sino también sentar un precedente legal en el país.
"La Corte tiene en sus manos un caso único y excepcional, en el que quien decide morir pide hacerlo de otra manera: acompañada, sin dolor y junto a su familia", maniestó Correa durante el proceso.
Finalmente, Catalina Giraldo accedió a la eutanasia el pasado jueves 9 de julio. Su muerte ha causado consternación en la sociedad colombiana, también un debate sobre los vacíos normativos en el tema del suicidio asistido.