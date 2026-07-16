Conductores de mototaxis y cuatrimotos deberán certificarse para circular

Tegucigalpa, Honduras.- Los conductores de mototaxis y cuatrimotos deben someterse a un proceso de certificación como parte de las acciones impulsadas por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT). El objetivo de esta medida es reforzar la seguridad vial y evitar que este tipo de vehículos sean manejados por menores de edad o personas que no cumplan con los requisitos establecidos. La certificación corresponde a la categoría B1, destinada a quienes conducen triciclos y cuatriciclos de motor, conocidos popularmente como mototaxis y cuatrimotos.

El jefe del Centro de Capacitación Vial y Certificación de Conductores, subcomisario Daniel González, explicó que las jornadas se desarrollan de forma permanente.

"El Centro de Capacitación Vial y Certificación de Conductores desarrolla de manera permanente los procesos de certificación en sus diferentes categorías, incluyendo la categoría B1, que contempla a todos aquellos conductores de vehículos tipo triciclo y cuatriciclo de motor, que son las conocidas mototaxis y cuatrimotos", indicó. Según explicó, las jornadas de certificación se realizan de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, y los sábados de 8:00 de la mañana al mediodía. Entre los requisitos para obtener la certificación figuran ser mayor de edad, presentar el Documento Nacional de Identificación (DNI) y una copia, aprobar los exámenes médicos y psicológicos, además de realizar el pago correspondiente para la categoría B1.

Según González, durante el proceso también se evalúan las capacidades de los conductores para operar este tipo de vehículos de forma segura. "El proceso de certificación contempla las capacidades que todo conductor tenga para la manipulación de este tipo de vehículos", señaló.