¿Por qué hay durapax en el puente Papa Francisco? Esto respondió el Colegio de Ingenieros

Tegucigalpa, Honduras.- El puente a desnivel Papa Francisco ha sido tema de debate luego de que se difundieran imágenes en las que se observa el uso de durapax en parte de la obra, lo que ha generado diversas opiniones entre la población. Por su parte, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informó que el puente a desnivel Papa Francisco, ubicado en el anillo periférico, en la intersección hacia la aldea Mateo, no será habilitado mientras los estudios técnicos no determinen que la estructura es completamente segura para su funcionamiento. Ante la polémica, el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) emitió un comunicado en el que explicó el uso del poliestireno expandido, conocido popularmente como durapax, y aclaró que su utilización corresponde a un procedimiento técnico habitual, normado y ampliamente aceptado en la ingeniería civil.

El CICH prcisó que el material observado no forma parte de la estructura del puente, sino que se utiliza exclusivamente para conformar las juntas de dilatación. Su función es absorber las deformaciones que experimenta el concreto debido a los cambios de temperatura, permitiendo la contracción y expansión natural de la estructura. Detalló que, debido a que el puente tiene una longitud de 240 metros, las juntas de dilatación fueron proyectadas cada 80 metros como parte del diseño de ingeniería. Aclararon que las aberturas y el material visible no representan fallas constructivas ni grietas, sino separaciones previamente planificadas para garantizar el correcto comportamiento de la obra.

El Colegio de Ingenieros también explicó que el poliestireno expandido no cumple ninguna función estructural, por lo que su presencia no compromete la estabilidad, la capacidad de carga ni la seguridad del paso a desnivel. Además, explicó que la colocación del material forma parte de un proceso constructivo temporal. Una vez que el concreto alcanza la resistencia requerida, el poliestireno puede retirarse completamente, permitiendo que las secciones de concreto se expandan y contraigan de manera libre y segura.