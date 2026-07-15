Realizan trabajos de remodelación en la sala de prensa de la Casa Presidencial

Tegucigalpa, Honduras.-La sala de prensa de Casa Presidencia está en proceso de remodelación, ya que se le pretende dar una nueva imagen al espacio asignado a los periodistas que cubren la sede del Poder Ejecutivo.

Los trabajos de reconstrucción iniciaron el lunes y se va a cambiar el piso, clínica y baños que presentaban deterioro debido al paso del tiempo.

El Palacio José Cecilio del Valle se terminó de construir en 1988 y desde 1998 funciona como la sede oficial del Poder Ejecutivo, y es la primera vez que se realizan obras de remodelación en el edificio del Ejecutivo.

La inauguración histórica del inmueble, que originalmente estaba destinado para el Ministerio de Relaciones Exteriores, se remonta a la administración del expresidente Carlos Roberto Flores, quien lo seleccionó como casa de gobierno.

Actualmente, el Palacio José Cecilio del Valle se mantiene en funciones continuas, albergando las oficinas principales de la Presidencia de la República.

Se espera que los trabajos de remodelación que se están realizando estén concluidos a finales de la próxima semana.

No se ha dado a conocer cuánto es la inversión que realiza para remozar el área donde todos los días permanecen los comunicadores sociales.