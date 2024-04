Conflicto de locatarios paraliza temporalmente obras en mercado San Isidro

“Queremos sentarnos con el ingeniero para ver como quedan los planos, queremos que los puestos en buen estado no se toque. Que nos enseñen los metros de cada local y que no los derriben”, expresó enérgicamente una de las comerciantes del mercado que está en remodelación.

“Ellos han visto los planos, pero hoy ( el viernes) dicen que no los han visto. Procedieron en común acuerdo a desocupar el área que se construirá pero a último momento, pese a que ya tenían firmadas las condiciones en que se ejecutaría la remodelación hay seis personas que no quieren moverse, alegan que tienen doble puesto con un anexo arriba”, reveló .

En consecuencia el entrevistado cuestionó que por “tres puestos” iniciaron las tomas pese a que el proyecto intenta sacar del abandono la centenaria central de abastos y en consecuencia los trabajos se paralizarán hasta que los comerciantes arreglen sus problemas internos.

“Existen conflictos internos y han complicado las cosas... los más afectados son ellos si ya firmaron que aceptaban el proyecto no pueden decir a última hora ‘ya no me quiero mover’, si se movieron ya 150 personas por qué no se moverán tres más, es un capricho y deberían dejarse ayudar”, concluyó.