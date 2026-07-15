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Capturan a motociclista por realizar maniobras imprudentes en bulevar de la capital

Las autoridades no brindaron la identidad de la persona detenida ni el delito específico en el que habría incurrido al conducir de manera imprudente su vehpiculo de dos ruedas

  • Actualizado: 15 de julio de 2026 a las 12:36

Tegucigalpa, Honduras.- Un motociclista fue capturado este miércoles -15 de julio- luego de ser captado haciendo piques y maniobras peligrosas en un bulevar de la capital de Honduras.

La Policía Nacional realizó la detención, así como el decomiso de la motocicleta que conducía, luego de que el motociclista condujera de forma temeraria y, al momento de percatarse de la presencia policial, se diera a la fuga evadiendo a las autoridades.

Fue mediante el uso de las cámaras de seguridad que las autoridades lograron dar con el paradero del infractor, encontrándolo estacionado en un sector de la capital.

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Las autoridades detallaron que al conductor se le aplicarán las medidas correspondientes conforme a la normativa vigente de la Ley de Tránsito, ya que sus maniobras imprudentes en plena via pública ponía en riesgo la seguridad de otros conductores y peatones.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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