Capturan a motociclista por realizar maniobras imprudentes en bulevar de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Un motociclista fue capturado este miércoles -15 de julio- luego de ser captado haciendo piques y maniobras peligrosas en un bulevar de la capital de Honduras.

La Policía Nacional realizó la detención, así como el decomiso de la motocicleta que conducía, luego de que el motociclista condujera de forma temeraria y, al momento de percatarse de la presencia policial, se diera a la fuga evadiendo a las autoridades.

Fue mediante el uso de las cámaras de seguridad que las autoridades lograron dar con el paradero del infractor, encontrándolo estacionado en un sector de la capital.