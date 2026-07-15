Feligreses protestan por salida del padre José Álvarez de la parroquia San Juan Bautista de El Paraíso

El Paraíso, Honduras.- La decisión de retirar al padre José Álvarez, sacerdote de origen colombiano y encargado de la parroquia San Juan Bautista, en el municipio de El Paraíso, ha generado reacciones encontradas entre los feligreses de esa comunidad católica. Durante una misa esta semana, el sacerdote informó que monseñor Teodoro Gómez, administrador apostólico de Danlí, le solicitó dejar la parroquia de manera expedita, por lo que anunció que abandonaría el templo al día siguiente. Asimismo, explicó que, hasta ese momento, no se le había comunicado cuál sería su próximo destino ni la misión que desempeñaría dentro de la Iglesia. Según lo expresado por el padre Álvarez ante los asistentes, la decisión se habría producido después de que brindó alojamiento a otro sacerdote que requería ayuda.

La salida del religioso, quien ha permanecido dos años al frente de la parroquia, ha provocado inconformidad entre parte de la feligresía, cuyos integrantes piden que se le permita concluir el período que consideran tenía previsto, con el fin de no dejar inconclusos varios proyectos impulsados durante su gestión. "El procedimiento que se tomó para destituirlo, te corro de mi casa porque ya no te quiero aquí, no es así, si seguimos a Cristo debemos hacer las cosas espiritualmente", expresó el feligrés Mario Vargas. Entre las iniciativas mencionadas por los fieles figuran la creación de un dispensario y la organización de una brigada médica, proyectos que, aseguran, benefician a la comunidad. "Quien fue el perjudicado, un montón de personas de las aldeas que necesitan, que no tienen como ir al médico o comprar medicamentos", agregó Vargas. "No es que no queremos otro sacerdote, pero si queremos que al padre José cuando lo dejen hasta que se le venza el periodo". Sin embargo, otro sector de los feligreses manifestó su malestar porque, según afirman, el padre José Álvarez aún no ha realizado la entrega formal de la parroquia al sacerdote que fue asignado para sustituirlo. "No se han seguido las instancias correspondiente porque a nuestro sacedote no le han asignado una parroquia", dijo de su lado la feligrés Gloria Pastor. "Ni siquiera ha sido notificado por escrito", denunció.