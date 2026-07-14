Masivos cortes de energía programados para este miércoles 15 de julio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció que habrá cortes de energía eléctrica programados para este miércoles 15 de junio en varias zonas del Distrito Central, San Pedro Sula, Olancho, Valle, Comayagua, Tela.
De acuerdo con los boletines emitidos por el ente energético, la interrupción del servicio este miércoles se deberá a trabajos de mantenimiento general de circuito, instalación de equipo de protección en red de distribución, repotenciación y otros.
A continuación el listado completo de zonas que no tendrán luz durante varias horas:
Distrito Central, Francisco Morazán: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Residencial Eucaliptos, Universidad Católica, colonia La Felicidad, Metropolitan School, Texaco Mateo, Estado Mayor Naval, Centro Comercial Paseo Verde, La Estancia School, Seminario Mayor Anillo Periférico, residencial Portal del Bosque 1 y 2, residencial Ciudad Nueva, Plaza Ciudad Nueva, Bodegas Los Laureles, Residencial Francisco Morazán, residencial Villas Los Laureles, residencial Los Laureles Real, Planta Tratamiento Los Laureles y zonas aledañas.
San Pedro Sula: de 8:45 a.m. a 2:45 p.m.
Colonia San Sebastián (SUR), colonia Calpules, colonia 15 de Octubre, colonia Mi Única Esperanza, colonia Ciudad Nueva, colonia Sandoval Sorto, colonia Reparto Lempira, colonia El Sauce, colonia La Pradera, colonia Planes de Calpules, Dirección Policial de Investigaciones DPI, Dirección General de Tránsito N.O., CADERH, COPECO, Central de Abastos.
Olancho: de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
La ENEE anunció cortes de luz en: colonia La Alambra, Agua Gualiqueme, colonia La Granja, Centro Médico Quirúrgico, colonia Lempira, residencial Florida, Universidad Pedagógica Nacional, Centro Médico Olanchano, barrio Chacón, barrio Las Acacias, Estación Bomberos, La Sosa, Margaritas 6, El Roble, Tulín, Coyotepe, Centro Universitario CURNO, Los Juzgados, Mall Premier Juticalpa, Ciudad Blanca, colonia Calona, Santos Cálix, Hotel Villa San Andrés, Monte Palomar, Monte Novo, Villas del Bosque Porvenir Sur, Tropigas Tulín y zonas aledañas.
Parte de La Morita, Parte de Las Colinas, El Sauce, Cofradía, La Solidaridad, Los Ángeles, colonia Daniel Sánchez, Bella Oriente, Villa Santa, Universidad Católica, Los Batallones, aldea Cayo Blanco, aldea El Espinal, El Bijagual, Plan de Turcios, La Columbia, aldea Calpules, aldea Sahara, aldea La Concepción, Ciudad Mujer, aldea La Empalizada, aldea La Puzunca, aldea Telica Abajo, San Francisco de Becerra, aldea El Higuerito, El Encinal No. 2, aldea Las Minas Potrerillos, Pueblo Viejo, aldea Laguna Seca, aldea Tres Ceibas, aldea Sabana Larga y zonas aledañas.
Comayagua: de 8:15 a.m. a 2:15 p.m.
San Jerónimo, Las Maderas, Fátima, La Cuesta, El Espino, La Laguna, Rancho Grande, Miraflores, Peladeritos, San Luis, Jamalteca, La Libertad, Ojo de Agua, San Rafael, Corralito, Loma Ocotes, Los Alfaros, Los Jardines, El Olvido, aldea La Esperanza, El Tablón, La Soledad, El Plan Grande, San Andrés, Los Anices, Las Lajas, Dulce Nombre, Los Alpes, Cabeceras, Terreritos, Palo de Agua, El Mango, El Mal Paso Minas de Oro, Joya de Mulas, San José del Coyolar, El Hielo, Quebrada Amarilla.
Valle: de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
El Tular, Agua Fría, barrio El Jazmín, El Polvo, Nagarejo, Los Comales, Bombas de Agua de Cerna, La Brea, El Vado, Plantas Solares, Agua Caliente, Macuelizo, Playa Grande y zonas aledañas.
Tela: de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Aldea El Guano, aldea Km. 10, Km. 11, Km. 13, aldea San Martín (El Jute), aldea El Jute, Km. 14, Km. 15, Km. 16, aldea El Milagro Etapa 1 y 2, aldea Arena Blanca, aldea Cerritos, aldea La Montañita, aldea Citronela, aldea La Ica, aldea Buenos Aires, colonia Richard Wayfort, aldea San Alejo, aldea Uluita, aldea Los Patos, aldea Los Cocos, aldea Uluita, aldea Morejen, aldea Agua Blanca, aldea Peimán, aldea La Fortuna, aldea La Unión, aldea Villa Franca, La Tusa (Agua Chiquita), aldea Agua Chiquita, aldea Los Cerritos (Laguna de los Micos).
Aldea El Guayabo, colonia La Guillén (San José de Texiguat), aldea San José de Texiguat, aldea La Bomba, aldea Nueva Florida, colonia Satélite (Nueva Florida), aldea La Unión Santa Fe, aldea Lempira, aldea La Concepción, aldea Buena Vista, aldea Buena Vista (El Barro), aldea La Yusa, aldea El Astillero (Fábrica de Aceite Empacadora del Atlántico), aldea El Coco, aldea Las Piedras, aldea Santa Lucía, aldea Mojimán, aldea Cangélica Abajo y Cangélica Arriba, aldea San Juan Lempira, aldea El Zapote, aldea Las Delicias, aldea Las Suyapas, aldea Morazán, aldea El Dorado (desvío Lean hacia La Ceiba)
Aldea Río Chiquito, aldea Barranquia (desvío Lean hacia abajo), aldea El Jazmín Arriba y Jazmín Abajo, aldea París de Lean, aldea Flores de Lean, aldea Las Delicias del Cacao, aldea Ceibita Way, aldea El Sitio, aldea Colorado Barra, aldea Nueva Goo, aldea Cayo Venado, aldea Las Rositas, aldea Sombra Verde, aldea Campo Nuevo, aldea Wachipilín, aldea La Tarraloza (Esparta), aldea Agua Caliente. (L309 Sector San Alejo): colonia Ruth García, colonia Millenium Etapa II y III, aldea Km. 4 carretera a Tornabé, Indura Beach Hotel and Resort, aldea Puerto Arturo, Fondo Ganadero (Puerto Arturo), aldea La Esperanza, Proyecto Colprosuma, aldea La Esperanza Santiago, colonia Canadá (La Esperanza), aldea Nueva Esperanza, aldea La Tarraloza (Tela), aldea Km. 7 (Sector San Alejo), colonia Buena Vista, aldea El Junco, colonia Los Pinos (El Junco).
Hospital Tela Integrado, Zona Militar Cuarto Batallón, colonia 19 de Julio, colonia Solidaridad, residencial Yamil, RES. Venecia, Urbanización Venecia, residencial. Las Palmas I y II, barrio Venecia, aldeas Infantiles S.O.S, colonia Millenium Etapa I y II, Urbanización Andino, barrio Las Brisas, barrio La Curva, residencial Porto Bello, barrio Buena Vista, colonia 15 de Enero, colonia Sitraterco, colonia Romero Larios, colonia Monte Fresco, Residencial Santa Isabel, residencial Zacapa, colonia San Alejo, barrio El Paraíso, colonia 4 de Enero, RES. Pelicán, colonia Municipal, colonia Flores del Paraíso, colonia Murillo, aldea Nuevo San Juan, aldea San Juan, Villas San Juan del Mar, Villas Honduras Shores Plantetion.
Aldea Tornabé, barrio Independencia, Hotel Villas Telamar Resort, barrio Webarich, barrio Water Tank, barrio La Isla, barrio Los Profesores, barrio El Centro (Norte), barrio El Centro (Sur), barrio San Antonio, barrio San José, colonia Ciudad Pérdida, barrio La Estación, barrio Morazán, barrio Suyapa, barrio Buenos Aires, colonia Sitramedys, barrio Lempira, barrio Terencio Sierra, colonia Beatriz Thibaud, barrio Hiland Creek (Norte).