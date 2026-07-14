Dictan detención judicial a regidor de Danlí por acusación de violación contra estudiante

Tegucigalpa, Honduras.-El Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Danlí dictó la medida de detención judicial contra el maestro y regidor municipal de Danlí, El Paraíso, Henry Antonio Valladares Vallecillo.

De acuerdo con la información del Poder Judicial, a Valladares Vallecillo se le supone responsable, a título de autor, del delito de violación agravada en perjuicio de una menor de edad.

La audiencia inicial fue programada para este viernes 17 de julio a las 10:00 de la mañana.

Durante esa etapa procesal se procederá a la evacuación de los medios de prueba correspondientes y continuará el proceso penal contra el imputado.

Hasta el momento, las autoridades judiciales no han divulgado detalles sobre las circunstancias en las que habría ocurrido el supuesto delito.

La identidad de la menor de edad se mantiene bajo reserva por tratarse de una presunta víctima de un delito sexual.Valladares Vallecillo continuará bajo detención judicial mientras se desarrolla la siguiente etapa del proceso.