Dictan detención judicial a regidor de Danlí por acusación de violación contra estudiante

Tegucigalpa, Honduras.-El Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Danlí dictó la medida de detención judicial contra el maestro y regidor municipal de Danlí, El Paraíso, Henry Antonio Valladares Vallecillo.
De acuerdo con la información del Poder Judicial, a Valladares Vallecillo se le supone responsable, a título de autor, del delito de violación agravada en perjuicio de una menor de edad.
La audiencia inicial fue programada para este viernes 17 de julio a las 10:00 de la mañana.
Durante esa etapa procesal se procederá a la evacuación de los medios de prueba correspondientes y continuará el proceso penal contra el imputado.
Hasta el momento, las autoridades judiciales no han divulgado detalles sobre las circunstancias en las que habría ocurrido el supuesto delito.
La identidad de la menor de edad se mantiene bajo reserva por tratarse de una presunta víctima de un delito sexual.Valladares Vallecillo continuará bajo detención judicial mientras se desarrolla la siguiente etapa del proceso.
Familia pide evitar juicios anticipados
Tras conocerse la decisión judicial, la familia de Valladares Vallecillo emitió un comunicado en el que pidió respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.
“Queremos recordar que en un Estado de derecho nadie puede ser declarado culpable por una acusación. La Constitución y las leyes de Honduras garantizan el derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso, principios que deben ser respetados durante todo el proceso judicial”, expresó la familia.
Los familiares señalaron que serán las autoridades judiciales las encargadas de esclarecer los hechos con base en las pruebas presentadas durante el proceso.
“Confiamos plenamente en Dios y en que serán las autoridades competentes, con base en las pruebas y conforme a la ley, quienes esclarecerán los hechos y establecerán la verdad”, manifestaron.
En el pronunciamiento también hicieron un llamado a los medios de comunicación y a la ciudadanía para evitar señalamientos anticipados contra Valladares Vallecillo.
“Asimismo, hacemos un llamado respetuoso a los medios de comunicación y a la ciudadanía para que se abstengan de emitir juicios anticipados, difundir información no verificada o presentar como culpable a una persona mientras el proceso judicial se encuentra en curso.
Pedimos que se informe con responsabilidad y respeto a la dignidad de todas las partes involucradas”, indicó la familia.
Los familiares agradecieron las muestras de apoyo y solidaridad recibidas y aseguraron que confían en el desarrollo del proceso judicial.
“Como familia, agradecemos las muestras de apoyo, solidaridad y las oraciones que hemos recibido. Confiamos en Dios y en la justicia, con la esperanza de que la verdad prevalecerá”, concluyeron.