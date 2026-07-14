Muere menor de 14 años por sospecha de dengue grave en Choluteca

Tegucigalpa, Honduras.- Un menor de 14 años falleció bajo sospecha de dengue grave en el Hospital General del Sur, donde permanecía ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) desde el pasado 11 de julio, según informaron autoridades sanitarias de la zona. De acuerdo con la información preliminar, el adolescente era originario del municipio de Pespire, Choluteca, y su estado de salud se complicó debido a los síntomas asociados con posibles signos de dengue grave. Las autoridades indicaron que se está a la espera de la confirmación oficial mediante pruebas de laboratorio, las cuales permitirán determinar si el fallecimiento está directamente relacionado con el virus del dengue.

Con este caso, ya suman tres los menores fallecidos por sospechas de dengue en la zona sur del país durante la última semana, lo que ha encendido las alarmas entre el personal sanitario y la población. En total son cuatro personas que en lo que va de este año fallecieron a causa de esta enfermedad; las víctimas tenían edades comprendidas entre los seis y los 22 años. En lo que va del 2026, Honduras registra más de 5,000 casos sospechosos de dengue, de acuerdo con reportes epidemiológicos recientes, de los cuales 89 fueron hospitalizados por presentar cuadros graves. Aunque las autoridades señalaron una reducción en comparación con 2025, el virus continúa circulando de forma activa, especialmente en regiones cálidas y con alta presencia del mosquito transmisor.