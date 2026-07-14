Más de 500 docentes en riesgo de desplazamiento forzado en la última década, alerta el Conadeh

Tegucigalpa, Honduras.- La violencia y la inseguridad golpean al sistema educativo, al punto que cientos de docentes han tenido que abandonar sus comunidades para proteger su vida, según alertó el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh). De acuerdo a los datos presentados este martes por la organización defensora de derechos humanos, entre 2016 y 2025 se registró un total de 553 quejas presentadas por personas vinculadas al gremio magisterial que denunciaron estar en riesgo o ser víctimas de desplazamiento forzado interno. La coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana, Elsy Reyes, explicó que de cada 100 casos que atiende la institución, al menos cinco corresponden a docentes, lo que refleja la magnitud del problema. Los maestros se posicionan como el tercer grupo ocupacional más afectado por el desplazamiento forzado, solo por debajo de amas de casa y comerciantes.

Reyes detalló que la violencia afecta a docentes de todos los niveles educativos, desde primaria hasta educación superior, quienes enfrentan amenazas, intentos de homicidio, extorsión, despojo y violencia basada en género dentro y fuera de los centros educativos. Estas condiciones obligan a muchos educadores a desplazarse internamente, abandonando sus hogares y lugares de trabajo, y en muchos casos acudiendo al Conadeh o a las direcciones departamentales de Educación para solicitar traslados como medida de protección. Aunque las causas de la violencia son diversas, en varios casos están relacionadas con el rol del docente como orientador de estudiantes en riesgo de reclutamiento por estructuras criminales o por impartir clases en zonas de alta vulnerabilidad. "Los docentes están presenciando muchas situaciones de violencia que los hace tener que salir huyendo de su comunidad, incluso abandonar los centros educativos para proteger su vida", advirtió Reyes.

Las cifras reflejan una afectación diferenciada por género, ya que el 68% de las quejas fueron interpuestas por mujeres. Cerca del 75% de los casos se concentran en los departamentos de Francisco Morazán con el 29%, Cortés con 17%, El Paraíso con 17%, Olancho con 7% y Choluteca con 5%. En el 41% de los casos las víctimas señalaron a personas desconocidas, aunque también identificaron a miembros de estructuras criminales e incluso a integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado. Durante el 2025, el Conadeh atendió 676 quejas por desplazamiento forzado de las cuales 59 que representan el 8.7% fueron presentadas por docentes que es el tercer grupo ocupacional más afectado.