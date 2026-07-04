Desplazamiento forzado interno dejó más de 1,400 personas afectadas en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) recibió 676 quejas relacionadas al desplazamiento forzado interno, problemática que además afectó a 1,406 personas en el país, según el informe Desplazamiento Forzado Interno en Honduras 2025. El documento, elaborado en conjunto a la Organización de las Naciones Unidad (ONU) para los Refugiados (Acnur), detalla que el 70% de las denuncias corresponde a personas en riesgo de desplazarse, mientras que el 30% restante ya habría abandonado sus hogares a causa de la violencia. En informe señala que, pese a que las quejas disminuyeron un 40.8% en comparación con 2024, esa reducción no refleja una mejora en las condiciones de seguridad. Ante los datos, las autoridades apuntaron que el descenso obedece principalmente al temor de las víctimas a denunciar, la movilidad constante de las personas afectadas, desconfianza institucional y dificultades para acceder a mecanismos de protección.

Casos

Frente a este panorama, la coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, Elsy Reyes, afirmó que el desplazamiento forzado interno continúa siendo una de las crisis "más críticas y multicausales que enfrenta Honduras". Reyes indicó que cuatro de cada diez quejas —equivalentes al 40%— son por amenazas directas, además, explicó que el hostigamiento también deriva en delitos como la extorsión, secuestro, despojo de propiedades y violencia de género. El informe, también identifica como causas del desplazamiento la tentativa de homicidio, que representa el 10% de los casos; la violencia doméstica, con un 9%; los asesinatos con un 9%; y la extorsión con un 6%. En cuanto a los responsables, el documento indica que el 50% de los denunciantes identificó como agresor a una persona conocida, el 19% dijo desconocer su identidad, el 11% responsabilizó a las maras y pandillas y el 9% señaló a las fuerzas del orden.

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