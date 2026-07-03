Hasta 10 casos diarios de cáncer de mama se diagnostican en el Hospital San Felipe

Tegucigalpa, Honduras.- El incremento de casos de cáncer de mama en el país mantiene en alerta al personal médico del Hospital San Felipe, donde a diario se están diagnosticando entre cinco y hasta diez nuevas pacientes con esta enfermedad. Raúl López, especialista en cirugía oncológica del centro asistencial, calificó como “preocupante” la situación actual, señalando que este hospital, considerado de referencia nacional en la atención oncológica, recibe constantemente nuevos casos. "Estamos recibiendo mínimo cinco pacientes al día, pero esa cifra puede aumentar hasta 10. Desafortunadamente, son pacientes que llegan en etapas avanzada", lamentó el galeno.

Explicó que una de las principales causas de esta situación es la falta de atención temprana, ya que muchas mujeres, pese a detectar cambios o anomalías en sus senos, no acuden a tiempo a un centro de salud. "Son pacientes que nunca se acercaron a un médico, a pesar de sentir o notar que algo estaba creciendo en sus pechos. Eso nos limita mucho porque llegan cuando la enfermedad ya está avanzada", dijo. La mayoría de los casos se presentan en mujeres entre los 40 y 60 años, aunque no se descartan diagnósticos en edades más tempranas o mayores. Ante este panorama, hizo un llamado urgente a la prevención, destacando la importancia del autoexamen y de las consultas periódicas con médicos o ginecólogos para detectar cualquier anomalía a tiempo.