Enfermeras amenazan con asambleas si Salud no reintegra a compañeras despedidas

Tegucigalpa, Honduras.- El Colegio de Enfermeras Profesionales de Honduras advierte con realizar asambleas informativas si el Gobierno no cumple con el reintegro de al menos 100 compañeras que fueron despedidas, además de otros acuerdos que aún no se han cumplido. Ante la falta de avances en varios puntos laborales pendientes, entre ellos la recontratación de personal y el cumplimiento de acuerdos económicos, Julia Benítez, presidenta del Colegio de Enfermeras Profesionales de Honduras, hizo un llamado urgente a la Secretaría de Salud para sentarse a dialogar. Pese a existir el compromiso de instalar una mesa técnica para abordar estas demandas, la misma no se ha concretado, aseguró la dirigente gremial.

"Hemos estado toda la semana llegando a la Secretaría de Salud, pero hasta el día de hoy no tenemos ninguna respuesta. Hacemos un llamado; no hemos querido tomar medidas drásticas, pero muchas veces nos obligan a eso", expresó. Benítez explicó que el principal reclamo es sobre el nombramiento de enfermeras que han sido despedidas o que laboran bajo contrato o en condición de interinato. Son alrededor de 100 profesionales que se encuentran a la espera de ser recontratadas, muchas de ellas luego de recibir notificaciones de cese laboral a finales de junio. "Nosotros hemos sido pacientes y hemos confiado en el diálogo, pero necesitamos acciones claras y definitivas", expresó Benítez, al tiempo que advirtió que el gremio podría convocar a una asamblea informativa para definir medidas si no obtienen respuesta en los próximos días. Además del reintegro de las enfermeras, hay otras exigencias pendientes, como el pago del sueldo variable correspondiente al 25%, el cual aseguran no se ha cancelado desde el año pasado.