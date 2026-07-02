Futbolista argentino, sedado tras perder a su esposa e hijos en terremotos de Venezuela: “Está muy mal”

Lucas Trejo, un futbolista argentino que perdió a su esposa e hijos en terremotos de Venezuela, se encuentra muy mal de salud y hasta está sedado. Tras perder a su compañera de vida y sus dos vástagos, el jugador preocupa con su estado de salud.
La última cifra de muertos hasta este 2 de julio por los terremotos en Venezuela es de 2,295 personas fallecidas, según datos oficiales.
Lucas Trejo, jugador argentino del Sport Marítimo de La Guaira, perdió a su esposa Yanina Maranella y sus hijos, Aarón y Ainhoa.
Tras las pérdidas, la hermana de Lucas Trejo dijo que él se encuentra muy mal de salud y hasta ha tenido que ser sedado por la muerte de su familia.
“No se encuentra en condiciones de coger el teléfono ni mucho menos de viajar”, dijo su hermana.
“Tienen que darle los cuerpos de sus hijos, de su esposa, y venirse de nuevo a Argentina. Sus allegados me dicen que necesita a sus familiares allá”, añadió.
La hermana de Lucas Trejo informó que el jugador entró en estado de shock y los médicos han tenido que sedarlo en el hospital para velar por su integridad.
"Está muy mal", concluyó la hermana del jugador. A su vez, precisó que el cuerpo de su familia serán incinerados.
A la familia de Trejo la buscaron por 74 horas y los encontraron sin vida el 27 de junio.
Dos fuertes sismos sacudieron Venezuela con apenas unos segundos de diferencia entre sí. El segundo sismo, con una magnitud de 7,5, fue uno de los más intensos registrados en el país en el último siglo. La familia de Trejo es parte de los fallecidos.