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Matan a varias personas en zona montañosa de El Negrito, Yoro

Dos de las víctimas quedaron a un lado de sus motocicletas en medio del camino, mientras que el tercer hombre fue hallado sin vida dentro de su vivienda

  • Actualizado: 02 de julio de 2026 a las 09:20
Matan a varias personas en zona montañosa de El Negrito, Yoro

Los cuerpos de dos de las víctimas fueron encontrados en un sector a varios metros de la vivienda de la otra víctima.

 Foto cortesía: Redes sociales.

Yoro, Honduras.- Al menos tres personas perdieron la vida este jueves en un hecho violento registrado en una zona montañosa entre El Pate y La Guaruma de El Negrito, Yoro, norte de Honduras, donde equipos policiales y forenses realizaron el levantamiento de los cuerpos.

De acuerdo con la información preliminar, a pocos metros del lugar donde inicialmente se reportó una de las víctimas fueron encontrados los cuerpos sin vida de otras dos personas, elevando a tres el número de fallecidos en este hecho violento.

Preliminarmente las víctimas fueron identificadas por vecinos como Santos, conocido con el apodo de "Cuajada", quien se dedicaba al rubro del transporte. Además de Melvin Sánchez y Jeison Alcantara.

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El cuerpo de la primera víctima, Santos, fue encontrado en la vivienda donde residía y era reconocido por trabajar como despachador de buses en un desvío de la zona. Mientras que los otros dos cuerpos yacía a varios metros de la vivienda.

Tras recibir la alerta, agentes de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense se desplazaron hasta la escena del crimen recabar indicios y realizar el levantamiento legal.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de las víctimas ni las posibles causas del crimen, se desconoce además cómo ocurrió el múltiple crimen.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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