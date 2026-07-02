Matan a varias personas en zona montañosa de El Negrito, Yoro

Yoro, Honduras.- Al menos tres personas perdieron la vida este jueves en un hecho violento registrado en una zona montañosa entre El Pate y La Guaruma de El Negrito, Yoro, norte de Honduras, donde equipos policiales y forenses realizaron el levantamiento de los cuerpos.

De acuerdo con la información preliminar, a pocos metros del lugar donde inicialmente se reportó una de las víctimas fueron encontrados los cuerpos sin vida de otras dos personas, elevando a tres el número de fallecidos en este hecho violento.

Preliminarmente las víctimas fueron identificadas por vecinos como Santos, conocido con el apodo de "Cuajada", quien se dedicaba al rubro del transporte. Además de Melvin Sánchez y Jeison Alcantara.