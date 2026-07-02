¿Pastor lo profetizó? Niño perdido en El Progreso apareció justo a las 11:00 de la mañana

"Con el abuelo ya lo habíamos ido a buscar la primera vez, y él me dijo: 'Aquí no está este niño'. Yo le respondí: 'A este niño, si no es que se lo han llevado personas, se lo ha llevado un mal espíritu'. Nos regresamos con él; vengo yo a comer y con la misma me regreso. Voy a la parcela mía, bien arriba. Cuando voy bien arriba oigo unos gritos, pero como allá hay fantasmas... Entonces me voy y oigo los gritos: '¡Papá, papá!'. Me regreso y vengo al guamil arriba; oigo los gritos y oigo que machetean (...) hasta que llegué donde él, que ya lo miro en un gran charral. Lo primero que hice fue encomendarme a Dios", relató Don Guillermo Natarén.