¿Pastor lo profetizó? Niño perdido en El Progreso apareció justo a las 11:00 de la mañana

Luego de haber desaparecido por unas 24 horas, el pequeño Johan Mateo Escobar Natarén, de apenas 2 añitos, fue encontrado con vida en una zona montañosa de El Progreso, Yoro, el reciente miércoles 1 de julio, con el apoyo del Cuerpo de Bomberos, agentes de la Policía Nacional, vecinos y familiares. ¿El menor apareció a la misma hora que profetizó un pastor de la localidad? Esto se sabe.
Según las versiones, en medio de la desesperación, un pastor de acercó a la familia y les pidió mantener la fe, asegurando que el menor aparecería en punto de las 11 de la mañana del miércoles. "Nos dijo que tuviéramos fe, que el niño iba a aparecer a las 11... y así fue", manifestó el abuelo de Mateo, Teodoro Natarén.
El niño fue localizado en una zona que se encuentra a más de dos horas de camino cerro arriba, en medio de matorrales y espinas; según los parientes del niño, es un lugar de difícil acceso.
El portavoz de la Policía Nacional, Reniery Vélez, confirmó que el menor había sido reportado por sus familiares como desaparecido desde el mediodía del pasado martes. Asimismo, indicó que hasta ahora no hay indicios claros de cómo el menor llegó hasta la zona montañosa.
Según los relatos de la familia de Mateo, el pequeño se encontraba jugando al interior de un corral junto a otro niño, cuando ambos caminaron hacia el cerro. Solo el segundo niño regresó, aproximadamente una hora después, momento en el que se activó una intensa búsqueda.
Minutos antes del desenlace, la familia vivió en carne propia la desaparición del pequeño. Pensé que estaba muerto", dijo el abuelo del menor, quien anteriormente había recibido una llamada de alguien que le dijo que el niño había sido encontrado muerto. "Me derrumbé, caí al suelo", recordó.
Afortunadamente, el desenlace de este caso fue positivo. El tío del menor, contó que caminaron durante varias horas hasta encontrarlo sano y salvo.
"Con el abuelo ya lo habíamos ido a buscar la primera vez, y él me dijo: 'Aquí no está este niño'. Yo le respondí: 'A este niño, si no es que se lo han llevado personas, se lo ha llevado un mal espíritu'. Nos regresamos con él; vengo yo a comer y con la misma me regreso. Voy a la parcela mía, bien arriba. Cuando voy bien arriba oigo unos gritos, pero como allá hay fantasmas... Entonces me voy y oigo los gritos: '¡Papá, papá!'. Me regreso y vengo al guamil arriba; oigo los gritos y oigo que machetean (...) hasta que llegué donde él, que ya lo miro en un gran charral. Lo primero que hice fue encomendarme a Dios", relató Don Guillermo Natarén.
Por su parte, Carmen Natarén, madre de Mateo, agradeció el desenlace con la voz quebrada por el llanto. "Ya tuve ese abrazo que quería... ese 'mamá, tengo hambre'", expresó, visiblemente emocionada tras el reencuentro con su hijo.
La madre confirmó que el niño fue sometido a una evaluación médica y que, contra todo pronóstico, no presentó lesiones, picaduras ni daños físicos, pese a haber pasado toda la noche a la intemperie en una zona de abundante vegetación donde hay serpientes y otros animales silvestres.