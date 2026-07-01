Ampliación en la carretera hacia Olancho avanza un 90% en sus dos etapas

Tegucigalpa, Honduras. -Las dos primeras etapas de la ampliación de la carretera a Olancho registran un 90% de avance y estarán concluidas entre septiembre y octubre de este año. El ministro de Infraestructura y Transporte, Aníbal Ehler, informó que “la primera y segunda etapa que comprende el acceso a la aldea Guanábano ya está con un 90%; le faltan unas cosas puntuales, deberíamos estar terminando en el mes de septiembre u octubre ese contrato”.

El funcionario añadió que todavía hacen falta trabajos de aproximadamente 800 metros y la intervención de una falla en la zona. Además, agregó que en el sector se encuentra personal de movilidad urbana y la Dirección de Viabilidad y Transporte (DNVT), en apoyo del control de tráfico vehicular que se genera todos los días en el sector. Ehler explicó que la realización de este proyecto de ampliación de cuatro carriles con pavimentación de concreto hidráulico que va desde La Laguna hasta el desvío de Agua Azul y el Guanábano, que son 7.7 km del contrato inicial. “Se tuvo que invertir muchísimo dinero en drenajes, en tratar de estabilizar la falla en el kilómetro 5; empezaron a hacer todas estas obras en el primer contrato y se realizó otro contrato porque no lograron concluir las obras”, aseguró.

Señaló que en este segundo proceso ya incluía la conexión hasta la altura del desvío de la Villa Unión hacia la Campo Cielo; hicieron un terraplén para ampliar la carretera y llegar a ese lugar. “Con todas las dos obras de drenaje, estamos tratando de terminar con el 24%”, expresó Ehler. Además, mencionó que están gestionando para terminar todas las etapas, desde la rotonda del Mall Premiere hasta el kilómetro 7.7 de Agua Azul.

Residentes de la salida a Olancho piden que se agilicen trabajos a pesar de avances

Los residentes manifestaron que los trabajos están lentos, aunque hay avances visibles en esta ampliación de la carretera, donde su objetivo es mejorar la circulación vial. Esto ha generado molestias entre conductores, comerciantes y transportistas que utilizan esta vía como uno de los principales accesos hacia el oriente del país. “Lo que le puedo decir al alcalde Juan Diego Zelaya es que se apresure para que termine este proyecto de este eje carretera a Olancho; ya es bastante tiempo en eso y necesitamos que terminen”, resaltó Denis Martínez, dueño de una llantera en este sector.

Inicios y problemas del proyecto