Ampliación en la carretera hacia Olancho avanza un 90% en sus dos etapas

Tegucigalpa, Honduras. -Las dos primeras etapas de la ampliación de la carretera a Olancho registran un 90% de avance y estarán concluidas entre septiembre y octubre de este año.
El ministro de Infraestructura y Transporte, Aníbal Ehler, informó que “la primera y segunda etapa que comprende el acceso a la aldea Guanábano ya está con un 90%; le faltan unas cosas puntuales, deberíamos estar terminando en el mes de septiembre u octubre ese contrato”.
El funcionario añadió que todavía hacen falta trabajos de aproximadamente 800 metros y la intervención de una falla en la zona.
Además, agregó que en el sector se encuentra personal de movilidad urbana y la Dirección de Viabilidad y Transporte (DNVT), en apoyo del control de tráfico vehicular que se genera todos los días en el sector.
Ehler explicó que la realización de este proyecto de ampliación de cuatro carriles con pavimentación de concreto hidráulico que va desde La Laguna hasta el desvío de Agua Azul y el Guanábano, que son 7.7 km del contrato inicial.
“Se tuvo que invertir muchísimo dinero en drenajes, en tratar de estabilizar la falla en el kilómetro 5; empezaron a hacer todas estas obras en el primer contrato y se realizó otro contrato porque no lograron concluir las obras”, aseguró.
Señaló que en este segundo proceso ya incluía la conexión hasta la altura del desvío de la Villa Unión hacia la Campo Cielo; hicieron un terraplén para ampliar la carretera y llegar a ese lugar.
“Con todas las dos obras de drenaje, estamos tratando de terminar con el 24%”, expresó Ehler.
Además, mencionó que están gestionando para terminar todas las etapas, desde la rotonda del Mall Premiere hasta el kilómetro 7.7 de Agua Azul.
Residentes de la salida a Olancho piden que se agilicen trabajos a pesar de avances
Los residentes manifestaron que los trabajos están lentos, aunque hay avances visibles en esta ampliación de la carretera, donde su objetivo es mejorar la circulación vial.
Esto ha generado molestias entre conductores, comerciantes y transportistas que utilizan esta vía como uno de los principales accesos hacia el oriente del país.
“Lo que le puedo decir al alcalde Juan Diego Zelaya es que se apresure para que termine este proyecto de este eje carretera a Olancho; ya es bastante tiempo en eso y necesitamos que terminen”, resaltó Denis Martínez, dueño de una llantera en este sector.
Inicios y problemas del proyecto
La ampliación de la carretera de la salida a Olancho comprende un tramo aproximado de 7.2 kilómetros. La obra tiene como objetivo convertir la vía de dos carriles en una carretera de cuatro carriles para mejorar la conectividad entre Tegucigalpa y la zona de salida al departamento de Olancho.
El proyecto fue adjudicado a finales de 2022 y comenzó su fase inicial de ejecución en marzo de 2023, aunque ha enfrentado diversas interrupciones y reactivaciones en el proceso constructivo.
En la administración del gobierno anterior, este proyecto tuvo atrasos que postergaron la fecha de entrega.
Esta obra está destinada por etapas, siendo la etapa 1 la que comprende el acceso a la aldea Guanábano, la etapa 2 conduce del Guanábano al Mall Premiere y la tercera etapa del Mall Premiere a la colonia Campo Cielo.
El monto total para esta obra es de 205.6 millones de lempiras, porque personal de la empresa constructora analizó otras áreas donde se le han hecho trabajos adicionales como identificación y reparación de zonas deterioradas, corte, retiro y reposición del material afectado.
Además, este retraso se debe al análisis de una falla geológica en la gasolinera Texaco donde realizaron el mejoramiento de condiciones de seguridad y la protección de la infraestructura existente.