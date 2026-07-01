Masivos cortes de luz se registrarán en ocho departamentos este jueves 2 de julio: Horarios y zonas afectadas

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció una amplia jornada de interrupciones programadas del servicio eléctrico para este jueves 2 de julio, como parte de los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo que desarrolla en la red de distribución a nivel nacional. De acuerdo con el calendario oficial divulgado por la estatal, las labores se ejecutarán en al menos ocho departamentos del país, impactando zonas urbanas y rurales, así como industrias, instituciones públicas, comercios y centros de producción agrícola y acuícola. Las suspensiones del suministro tendrán una duración de entre seis y diez horas, dependiendo del circuito intervenido, por lo que las autoridades recomendaron a la población tomar las medidas preventivas necesarias y desconectar equipos sensibles.

Entre las zonas afectadas figuran municipios del sur del país, el corredor central, el occidente hondureño y el Valle de Sula, donde se desarrollarán trabajos destinados a fortalecer la confiabilidad y estabilidad del sistema eléctrico.

Choluteca (7:00 AM - 5:00 PM)

La Joyada, La Lujosa, Los Llanitos, Santa Cruz, colonia Buena Vista, Los Mangles, Punta Ratón, Monjarás, Cedeño, El Botadero, Guapinol, Los Delgaditos, Azucarera La Grecia, Azucarera Choluteca, Empacadora Santa Inés, Orolarva, el Instituto de Conservación Forestal (ICF), Pueblo Nuevo, El Ojochal, El Marillal, Palo Herrado, Jocomico, Agua Caliente Pavana, El Trapiche, Guanacastillo, El Copal, Empacadora Litoral, Intrefica, colonias Unidas, barrio Iztoca, colonia Arias Lagos, Carnilandia, barrio Pacífico, Pollo Norteño, La Redonda, residencial Santa Elena, colonia Altos del Guayabo, gasolinera Uno Gualiqueme, Empacadora Golfo Azul y zonas aledañas. El Nance, Tapatoca Centro, Tapatoca Río, aldea El Espinal, Esquimay, aldea San Felipe, El Tablado, Pespire, Ojo de Agua, Central Hidroeléctrica Nacaome y sectores de La Venta, El Rebalse, Los Higueros, Cerro El Diablo, La Rampla, Nueva Esperanza, El Portillo, colonia Nuevo Amanecer, San Antonio de Flores, Las Cañas, Los Jícaros, Piedra Gorda, El Zapote, El Llano, Cerro Grande, Paso Real, aldea Moramulca, Las Minas, San José, Las Marías, La Joya, Macuelizo, Coraicito, Las Lajas, Las Crucitas, Corral Viejo, Coyolar, Sabana Verde, Los Volcancitos, Moropocay, San Isidro, Las Papayas, El Bajillo, Obrajito, El Chaparral, El Rincón, Vista Hermosa, Buena Vista, La Fortuna, Villa Dolores, Las Uvas, La Quesera, El Rombón, Saca de Agua, San Jorge y zonas aledañas.

San Lorenzo, Valle (7:00 AM - 5:00 PM)

Lufussa I, II y III, la subestación Agua Caliente, Las Delicias, El Tambor, Hacienda Los Mangos, La Majada, Empacadora de Camarón Nova Honduras, Laure Abajo, El Laure Arriba, La Criba, Petro Sur, el 11 Batallón, la fábrica de cemento Argos, Pavana, Empacadora Empasa, Puerto Henecán, los barrios San Antonio, Gracias a Dios, Brisas del Mar, San José, El Centro, Buenos Aires y Buena Vista, además de Plaza Marina, Grupo Agrolíbano, colonia Obrera, colonia Brisas del Norte, Alto Verde y otras comunidades. También se verán afectados sectores como El Bejucal, El Pimpo, El Tular, aldea La Puente, El Pedrerito, Agua Fría, Borbollón, Playa Grande, Puerto de La Brea, Nagarejo, Macuelizo, El Espino, Agrodex, Santa Rosa, Paso de Vela, Hacienda Pilar Marquina, Lagunas de Camarón, Punta Novillo, Puerto Grande, Playa La Flor, Playa La Virgen, Playa Las Gaviotas, Coyolito, Amapala, Caracol, Base Naval, Isla Privada, Playa Negra, El Carmen, Islas, Gualora, Punta Onda y zonas aledañas.

Francisco Morazán y Valle (7:00 AM - 5:00 PM)

Las interrupciones afectarán sectores como Altos de La Flor, Jícaro Galán, Nacaome, San Francisco de Coray, Alubarén, Reitoca, Curarén, San Marcos de Curarén, Quebrada Honda, San Nicolás, Santa Bárbara, El Avispero, El Tránsito, El Refugio, Paso Real, El Talquezal, Agua Fría, La Arada, El Volcancillo, Isla San Carlos, El Cubulero, La Puerta Nacional, Playitas, Los Amates, Playa Grande, El Ojustal, Alianza, Langue, Los Llanos, Hato Nuevo y numerosos caseríos y aldeas de la región sur y centro del país.

Goascorán, Valle y municipios de La Paz (7:00 AM - 5:00 PM)

Los trabajos abarcarán comunidades como Las Lajas, El Amatillo, Paso Hondo, Piedras Blancas, Santa Rita, Los Luises, El Capulín, San Andrés, Guayabillas, Santa Ana, Goascorán, La Pital, Aramecina, Mahoma, Solubre, Ojo de Agua, Talpetate, El Pedregal, Macuelizo, Caridad, Lauterique, Cofradía, Aguantequerique, San Antonio del Norte, Mercedes de Oriente, San José de los Llanos, Guajiquiro y decenas de aldeas y caseríos de Valle y La Paz.

Quimistán, Santa Bárbara (8:30 AM - 2:30 PM)

El Higuito, San Marcos, Potrerillos, Las Flores, El Robledal, Chumbagua, La Flecha y El Ciruelo.

San Pedro Sula, Cortés (8:30 AM - 3:00 PM)

Residencial La Hacienda, Campisa II, III, IV y V etapa, residencial Rancho Tara, iglesia Ebenezer y el centro de operaciones del Grupo Macdel.

San Pedro Sula, Cortés (8:45 AM - 2:45 PM)

Plantel y bodegas de Tigo, residenciales Palencia, Santa Clara, Villa Alameda, Villa Alcalá, Angelino, Villa Franca, Villa Granada, Villa Sevilla, Villa Valencia, Salamanca y Paseo La Fuente; asimismo, aldea El Carmen, colonia Reina del Carmen, Las Colinas del Carmen, San Martín, El Ocotillo, Episcopal, Cosmule, colonia 14 de Febrero, Santa Cruz, Ramos, Magnolia, El Porvenir, pozos de Suncery, el Centro de Rehabilitación El Carmen y Aldeas SOS.

Santa Cruz de Yojoa, Cortés (9:00 AM - 3:00 PM)

La Caja, Terreritos, La Libertad, La Quesera, Tocorrostique, La Danta, Chaguitón, la bomba de agua de campamentos de la ENEE, granjas avícolas Oliva, San Antonio, El Ocote, Marta Garay, Modelo, El Hobo, además de El Zapote, La Cañada, El Bejuco y La Jagua.

Copán y Ocotepeque (9:20 AM - 3:20 PM)