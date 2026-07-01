Se eleva a 2,295 los muertos tras doble terremoto registrado hace una semana en Venezuela

Caracas,Venezuela.- El número de fallecidos por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos en la zona norte de Venezuela hace una semana se elevó a 2.295, mientras que la cantidad de heridos subió a 11.267, informó este miércoles el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

"Al día de hoy se contabilizan 2.295 personas fallecidas, 11.267 personas heridas. Estamos contando al momento 12.841 personas damnificadas", indicó Rodríguez en un balance transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Asimismo, señaló que han sido rescatadas 6.461 personas por más de 4.000 rescatistas. "La esperanza se mantiene intacta", aseguró.

Rodríguez detalló que desde el doble terremoto se han registrado 782 réplicas, aunque aclaró que durante los últimos dos días la frecuencia y la intensidad han disminuido.