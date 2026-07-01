Madre de Cinthia relata qué ocurrió antes de su crimen: “Ella quedó de ir a traerme para conocer dónde vivía”

Un día antes de que desapareciera, María Hernández había acordado con su hija reunirse para conocer la casa en la que vivía con su pareja en la colonia Villa Nueva, pero nunca llegó, tras desaparecer desde ese día. Esto relató su madre entre lágrimas.
La escena es desgarradora. María Hernández sigue sin aceptar la muerte de su hija, mientras continúa buscando cómo poder pagar el terreno donde descansará su cuerpo, luego de ser encontrada sin vida en un patio de una vivienda en la colonia La Sosa.
Desde la 1 de la mañana, María y su familia se encuentran en las afueras de la morgue del Ministerio Público a la espera de que el cuerpo de Cinthia sea entregado, junto con el féretro que lograron comprar con dificultad.
Antes de que ocurriera esta tragedia, María había planeado reunirse con su hija para conocer su nuevo hogar, donde vivía junto a su pareja, pero primero debía cumplir un compromiso en la iglesia.
"Ella había quedado de irme a traer a la casa para ir a conocer donde ella vivía. Teníamos un retiro en la iglesia y yo le dije a ella: 'híja después del retiro vamos a ir a pasearlo donde vos'. ", dijo a lo que ella respondió: "Sí mami, está bueno, nosotros la vamos a ir a traer", relató.
Continuó: “En ese acuerdo habíamos quedado”, sin imaginarse que a partir del lunes 22 de junio no sabía nada de su hija, tras ser reportada como desaparecida.
“Ya el muchacho (su novio) me dijo que la niña (Cinthia) había salido en la tarde, que le había pedido permiso a él. Ya él le hizo muchas llamadas y ella no regresó”, mencionó.
Tras una semana sin saber de ella, vecinos de la colonia La Sosa dieron aviso a las autoridades por un mal olor proveniente de una vivienda, sin imaginarse que se trataba del cuerpo sin vida y enterrado de Cinthia.
De manera preliminar se informó que el cuerpo de la joven llevaba al menos cuatro días enterrado y que, presuntamente, habría sido asfixiada con un cargador por su pareja, de quien hasta el momento se desconoce el paradero. Cabe mencionar que esta información será confirmada tras los resultados de la autopsia.
“Mi niña nunca me dio problemas, era rebelde como cualquier joven por la etapa en la que estaba, pero nunca me dio problemas en la casa", dijo la madre desconsolada.
Agregó: "Nunca me dio razones para desconfiar de ella. Para mí, mi hija fue una buena hija y así la voy a recordar. Las cosas que hemos tenido entre madre e hija son cosas pequeñas, esas que pasan en los hogares siempre, entre padres e hijos, porque a veces a los hijos no les gusta que los regañen o les llamen la atención".
Aunque piden justicia por su muerte, aseguraron que se lo dejan a Dios: “Todo se lo dejo al Señor. Que sea Dios quien se encargue. Yo no puedo hacer nada. Y no le digo a las leyes ni a la justicia que hagan algo, porque como ellos, esto siempre queda en la impunidad.”