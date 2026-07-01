Madre de Cinthia relata qué ocurrió antes de su crimen: “Ella quedó de ir a traerme para conocer dónde vivía”

Agregó: "Nunca me dio razones para desconfiar de ella. Para mí, mi hija fue una buena hija y así la voy a recordar. Las cosas que hemos tenido entre madre e hija son cosas pequeñas, esas que pasan en los hogares siempre, entre padres e hijos, porque a veces a los hijos no les gusta que los regañen o les llamen la atención".