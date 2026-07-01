"Tenía planes de tener hijos": familia de Cinthia Hernández, joven enterrada en un patio en La Sosa

Familiares llegaron a recoger el cuerpo de la joven Cinthia Hernández, de 18 años de edad, quien fue reportada como desaparecida desde hace una semana y encontrada sin vida en el patio de su vivienda en la colonia La Sosa de la capital. Sus parientes piden ayuda para poder pagar el terreno y darle sepultura.
A la espera de la entrega de su cuerpo se encuentran Lesli Marisol Zelaya López y otros familiares de Cinthia Hernández, quien permanece en la morgue mientras logran recolectar el dinero para poder enterrarla dignamente.
El crimen ocurrió la tarde-noche del lunes, autoridades se trasladaron hasta una vivienda en la colonia La Sosa de la capital, luego de que vecinos reportaran un mal olor en el patio de esa casa.
Al llegar al lugar, la puerta estaba cerrada con candado y abandonada, por lo que ingresaron a la fuerza para verificar qué provocaba el mal olor, sin imaginarse lo que encontrarían después.
Se trataba del cuerpo enterrado de Cinthia Melissa Hernández Cruz, de 18 años de edad, quien estaba desaparecida desde el pasado lunes 22 de junio.
La prima de Cinthia relató que "la última vez que la vi fue hace unas cuatro semanas, ella fue de visita a la casa de la mamá, llegó a mi casa rápido. Entró y salió con la misma".
Entre lágrimas, recordó que su prima, a quien consideraba su hermana, “era una persona muy buena, tenía un corazón grande, nunca lo imaginamos. Ella era de las que, si alguien ocupaba un favor, ahí estaba con todo el mundo”.
Además, reveló que Cinthia “vivía con su acompañante y de un día a otro desapareció y no sabíamos nada de ella”, agregando que “solo tenía seis meses de estar con su acompañante, pero sí tenía planes de tener hijos”.
La hipótesis preliminar indica que la muerte de la joven habría sido por asfixia mecánica provocada con un cargador de celular y que su pareja habría sido la persona que le quitó la vida; una segunda persona (una mujer) estaría implicada.
María Hernández, madre de la joven, reveló que su hija se había ido a vivir a la colonia San Miguel, pues era originaria de Villanueva, pero nunca se imaginó que la última vez que la vería sería en una morgue.
También pidieron ayuda, pues no cuentan con los recursos para cubrir todos los gastos fúnebres: “El ataúd ya lo logramos conseguir, pero estamos buscando el terreno porque somos una familia de escasos recursos”.
Hasta el momento se desconoce el paradero del novio de Cinthia, por lo que se espera que las autoridades brinden más detalles del caso.