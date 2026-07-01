Les pidieron que corrieran para luego dispararles: Identifican a hermanos asesinados a balazos en La Ceiba

Un violento ataque armado ocurrido la noce de este martes 30 de junio en la colonia Lomas de Buenos Aires, en La Ceiba, Atlántida, terminó con la vida de dos jóvenes que posteriormente fueron identificados por las autoridades como hermanos.
Las víctimas fueron reconocidas como Darwin Javier Munguía y Osmana Naín Munguía, quienes inicialmente habían sido ingresados como desconocidos a la morgue judicial de la ciudad, debido a que no portaban documentos al momento del hallazgo.
De acuerdo con la información preliminar, los jóvenes fueron interceptados por sujetos armados que, según testigos, primero les ordenaron correr antes de abrir fuego en su contra.
Las versiones recabadas en la zona indican que los atacantes iniciaron una persecución a pie por una zona montañosa de la colonia, obligando a las víctimas a huir hacia la parte alta del sector.
Minutos después, residentes reportaron haber escuchado una ráfaga de disparos que interrumpió la tranquilidad de la noche, lo que generó alarma entre los vecinos.
Al salir de sus viviendas, los habitantes del lugar encontraron los cuerpos sin vida de los dos jóvenes tendidos sobre un área de arbustos, en un sector de difícil acceso debido a la topografía del terreno.
Según los reportes, ambos residían en la colonia Gonzalo Rivera, un sector cercano al lugar donde ocurrió el ataque armado que les costó la vida.
Horas más tarde, este miércoles 1 de julio, las autoridades confirmaron la identidad de las víctimas, estableciendo que se trataba de dos hermanos.
Las autoridades policiales acordonaron la escena del crimen para recolectar evidencias y dar inicio a las investigaciones que permitan establecer el móvil del ataque y dar con los responsables.
Mientras tanto, el caso continúa bajo investigación de la autoridades correspondientes quienes deberán establecer el móvil de crimen.