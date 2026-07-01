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Les pidieron que corrieran para luego dispararles: Identifican a hermanos asesinados a balazos en La Ceiba

Dos hermanos fueron identificados como las víctimas de un ataque armado en La Ceiba; primero les ordenaron correr y luego les dispararon

  • Actualizado: 01 de julio de 2026 a las 08:31
Les pidieron que corrieran para luego dispararles: Identifican a hermanos asesinados a balazos en La Ceiba
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Un violento ataque armado ocurrido la noce de este martes 30 de junio en la colonia Lomas de Buenos Aires, en La Ceiba, Atlántida, terminó con la vida de dos jóvenes que posteriormente fueron identificados por las autoridades como hermanos.

 Foto: Carlos Molina / OPSA
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Las víctimas fueron reconocidas como Darwin Javier Munguía y Osmana Naín Munguía, quienes inicialmente habían sido ingresados como desconocidos a la morgue judicial de la ciudad, debido a que no portaban documentos al momento del hallazgo.

 Foto: Carlos Molina / OPSA
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De acuerdo con la información preliminar, los jóvenes fueron interceptados por sujetos armados que, según testigos, primero les ordenaron correr antes de abrir fuego en su contra.

 Foto: Carlos Molina / OPSA
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Las versiones recabadas en la zona indican que los atacantes iniciaron una persecución a pie por una zona montañosa de la colonia, obligando a las víctimas a huir hacia la parte alta del sector.

 Foto: Carlos Molina / OPSA
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Minutos después, residentes reportaron haber escuchado una ráfaga de disparos que interrumpió la tranquilidad de la noche, lo que generó alarma entre los vecinos.

 Foto: Carlos Molina / OPSA
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Al salir de sus viviendas, los habitantes del lugar encontraron los cuerpos sin vida de los dos jóvenes tendidos sobre un área de arbustos, en un sector de difícil acceso debido a la topografía del terreno.

 Foto: Carlos Molina / OPSA
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Según los reportes, ambos residían en la colonia Gonzalo Rivera, un sector cercano al lugar donde ocurrió el ataque armado que les costó la vida.

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Horas más tarde, este miércoles 1 de julio, las autoridades confirmaron la identidad de las víctimas, estableciendo que se trataba de dos hermanos.

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Las autoridades policiales acordonaron la escena del crimen para recolectar evidencias y dar inicio a las investigaciones que permitan establecer el móvil del ataque y dar con los responsables.

 Foto: Carlos Molina / OPSA
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Mientras tanto, el caso continúa bajo investigación de la autoridades correspondientes quienes deberán establecer el móvil de crimen.

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