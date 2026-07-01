La habrían asfixiado con un cargador y sospechan de su pareja: caso de Cinthia, joven asesinada en La Sosa

Un hecho dantesco se registró la tarde-noche del lunes, luego de encontrar sin vida a Cinthia Hernández, joven que estaba siendo buscada por sus familiares tras no saber de ella desde el lunes 22 de junio; fue encontrada enterrada en su casa. Esto es lo que se sabe.
El hallazgo ocurrió exactamente el lunes -22 de junio-, luego de que vecinos se quejaran de un mal olor proveniente de la vivienda de Cinthia Melissa Hernández Cruz, de 18 años de edad.
Tras dar aviso a las autoridades, estas llegaron al lugar rápidamente, pero nadie respondía. La casa estaba completamente cerrada con candado, por lo que las autoridades ingresaron a la fuerza.
Una vez en el lugar, los agentes observaron un montículo de tierra que levantó sospechas, ya que de ese lugar provenía el mal olor: se trataba del cuerpo de Cinthia.
Información preliminar indica que el cuerpo de la joven llevaba en ese lugar aproximadamente cuatro días, debido al estado en el que fue encontrado.
La joven fue reportada como desaparecida desde el 22 de junio, por lo que las autoridades y familiares iniciaron la búsqueda con la esperanza de encontrarla con vida.
La hipótesis preliminar indica que la muerte de la joven habría sido por asfixia mecánica provocada con un cargador de celular.
Según se conoció, la joven vivía en esa casa con su pareja; sin embargo, este tampoco se encontraba en el lugar. Información también indica que la pareja de la joven habría sido la persona que le quitó la vida y que una segunda persona (una mujer) estaría implicada.
María Hernández, madre de la joven, reveló que su hija se había ido a vivir a la colonia San Miguel, pues era originaria de Villanueva.
El cuerpo de la joven ya fue retirado de la escena y trasladado a la morgue del Ministerio Público, donde se esperan los resultados de Medicina Forense para confirmar las primeras hipótesis.
Hasta el momento no se ha brindado información sobre los implicados en su muerte, así como el paradero de su pareja, pues se conoció que este se encuentra prófugo tras el crimen.
El hecho ha causado conmoción entre los vecinos, pues no imaginaban que cerca de ellos se encontraba el cadáver de esta joven.El hecho ha causado conmoción entre los vecinos, pues no imaginaban que cerca de ellos se encontraba el cadáver de esta joven.