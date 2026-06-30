Angie y su mamá llevaban paquetes de cocaína valorados en más de L150 millones: Revelan nuevos detalles

Un cargamento de 154 kilos de supuesta cocaína incautado en Namasigüe, Choluteca, habría generado más de 156 millones de lempiras en el mercado norteamericano, según cálculos de especialistas de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA).
De acuerdo con el análisis realizado por la DNPA, los más de 150 paquetes de droga equivalían a aproximadamente 1.5 millones de dosis que presuntamente estaban destinadas a su distribución en Canadá y Estados Unidos.
La joven de 28 años identificada como Angie Yariela Mejía Interiano transportaba la droga en un vehículo junto a su madre, Gloria Rita Interiano Melgar, de 51 años de edad.
Las detenidas se conducían a bordo de una camioneta Ford Explorer color roja, en la que varios compartimientos fueron utilizados para ocultar los paquetes de supuesta droga.
Ambas mujeres son originarias del departamento de Copán. Tras su detención y el decomiso de los estupefacientes, fueron puestas a la orden de las autoridades correspondientes.
Según información de las autoridades, el cargamento ingresó al país procedente de Nicaragua por la zona de Guasaule y presuntamente tenía como destino final los mercados de Estados Unidos.
Uno de los detalles que más llamó la atención fue la cantidad de paquetes encontrados dentro del vehículo y que estos llevaban el rótulo de “Dolce & Gabbana” como parte de la forma en que intentaban ocultarlos.
La droga estaba empacada en paquetes color café y, al registrar el vehículo, los agentes encontraron varios de ellos en diferentes compartimientos del automóvil: debajo de los asientos, en la cajuela y otros espacios.
Las autoridades también informaron que junto a las dos mujeres viajaba un menor de edad, quien fue remitido a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).
Los paquetes decomisados quedaron bajo custodia de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado del Ministerio Público.