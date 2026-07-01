Ana Paola Hall asume como nueva embajadora de Honduras en España

Tegucigalpa, Honduras. La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional juramentó Ana Paola Hall como nueva embajadora plenipotenciaria de Honduras ante el Reino de España, con la misión de fortalecer las relaciones bilaterales y ampliar la cooperación entre ambos países.

El acto fue presidido por la canciller Mireya Agüero, quien oficializó el inicio de la gestión diplomática de Hall, orientada a consolidar los vínculos históricos entre Honduras y España mediante una agenda enfocada en áreas estratégicas para el desarrollo nacional.

De acuerdo con la Cancillería, la nueva embajadora impulsará iniciativas de cooperación en educación, salud, seguridad, infraestructura, turismo y medio ambiente, con el objetivo de fortalecer los proyectos conjuntos y ampliar las oportunidades de colaboración entre ambas naciones.

Uno de los ejes centrales de su gestión será la atención a la comunidad hondureña residente en España.

Durante su juramentación, Hall reafirmó su compromiso de trabajar en favor de los connacionales, garantizando el acompañamiento institucional y el fortalecimiento de los servicios que brinda la red consular hondureña en ese país, especialmente en asuntos migratorios.

La designación de Ana Paola Hall se produce en un contexto de fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre Honduras y España, uno de los principales socios del país en materia de cooperación, inversión y apoyo al desarrollo.