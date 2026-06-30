“Hoy estamos aquí para honrar la verdad”: Hall en la presentación del informe sobre crisis dentro del CNE

Tegucigalpa, Honduras.- Meses después del proceso electoral, las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López y Ana Paola Hall, presentaron un informe en el que recopilaron las etapas más críticas que marcaron las elecciones primarias del 9 de marzo y las generales del 30 de noviembre. El informe, denominado "Blindaje de la Verdad Histórica", fue presentado bajo cinco escenarios que, según las consejeras, marcaron momentos clave del proceso electoral: "Boicot del 9 de marzo", "El inicio de la persecución... la gran batalla", "Una silla vacía: un país en espera" y "Mito vs Realidad: la lucha por la verdad".

Durante su intervención, Ana Paola Hall expresó que el objetivo del documento es dejar constancia de lo ocurrido y defender la democracia. "Hoy estamos aquí para honrar la verdad y para defender la democracia, que solamente permanece viva cuando existen ciudadanos y ciudadanas dispuestos a protegerla". Posteriormente, Hall recordó que el proceso electoral hondureño de 2025 estuvo marcado por diversos factores que, según dijo, deben ser recordados. La consejera señaló que entre los principales retos estuvieron "tensiones entre actores políticos, una gran polarización, controversias constantes en el debate público, desinformación, noticias falsas, violencia digital y sobre todo una alta injerencia estatal en su intento por controlar el proceso electoral". Posteriormente agregó: "No hubo una suma casual de voluntades, hubo una sola voluntad ejecutada por distintos actores colocados estratégicamente en la titularidad de muchas instituciones. Todo esto tenía una sola finalidad, asegurar su permanencia en el poder". Hall, sin mencionar nombres, afirmó que existieron acciones que, a su criterio, buscaban afectar el proceso democrático. "Sus actos son sistemáticos, permanentes, continuos, repetitivos. Su finalidad siempre es política, para conservar el poder, para controlar las instituciones, para neutralizar a sus adversarios, manipular los procesos democráticos y finalmente permanecer ilegalmente en el poder", expresó.