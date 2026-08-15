¿A qué se dedicará José Argueta tras ser destituido como ministro de Comunicaciones?

Transcurrieron 197 días para que José Augusto Argueta fuera destituido como ministro de Comunicaciones del Gobierno de Nasry Asfura. El exfuncionario reveló a qué se dedicará ahora, ¿seguirá en el Gobierno?
El pasado 12 de agosto, Argueta fue removido de su cargo que consistía en dirigir la política de comunicación de la administración de Asfura, coordinar actos oficiales y diseñar estrategias informativas.
El secretario privado de Asfura, Luis Castro, explicó a EL HERALDO que "el cambio obedece al tema de mejorar las comunicaciones".
"El ministro José Argueta es un excelente estratega, pero necesitamos reforzar el tema de comunicaciones, no solo de estrategia. Queremos contar con una persona con mucha más experiencia en ese sentido", agregó Castro.
Este sábado -15 de agosto- Argueta declaró ante medios de comunicación que se centrará en su cargo dentro del Comité Central del Partido Nacional como subsecretario ejecutivo.
"Mi pasión ha sido siempre mi partido. Ha sido esta una enorme experiencia. Con mucha gratitud y mucha responsabilidad voy a mi familia del Partido Nacional a trabajar por cada uno de ellos", expresó.
Sin embargo, su labor no se limitará únicamente dentro del partido de la estrella solitaria, pues aseguró que continuará colaborando en la Secretaría de Comunicaciones, pero ahora como asesor.
Argueta fue consultado sobre sí tendrá un nuevo cargo en el Gobierno de Asfura, a lo que respondió "No. Claro, por supuesto, seguiré como asesor en temas de comunicación y estrategia".
Sobre su salida, indicó que conversó con Asfura y Castro sobre la decisión. "Es una reconfiguración para que mejoren algunas cosas en temas de prensa, para que mejoren muchas cosas en temas de institucionalidad", detalló, asegurando sentirse satisfecho por su labor en el Poder Ejecutivo.
También comentó que habló con el periodista Héctor Ordóñez, quien asumió como el titular de la Secretaría de Comunicaciones.
"Al nuevo ministro también le he puesto mi equipo a disposición, a que brinden una ruta clara de todo que lo que hay que hacer, todo lo que se hizo, lo que se está haciendo y todo lo que viene de futuro", mencionó.
José Argueta se convirtió en el segundo funcionario de Asfura en ser destituido. La primera remoción fue la de Elizabeth Rodríguez, quien estaba a cargo de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). Rodríguez fue reemplazada por Jorge Alberto Cálix Orellana el 27 de mayo.