Padre de tres hijos: así era Jesús Guardado, hombre asesinado en Las Vegas, Santa Bárbara

A manos de delincuentes Jesús Renán Guardado perdió la vida en Las Vegas, Santa Bárbara, quedando huérfanos de padre sus tres hijos menores de edad. Más detalles a continuación.
Jesús Renán Guardado (39 años) era residente del municipio de Las Vegas, Santa Bárbara. Tenía alrededor de 17 años de trabajar en una empresa minera.
Guardado salió de su hogar en la comunidad de El Edén desde tempranas horas de la mañana de este sábado -15 de agosto- con dirección a su lugar de trabajo.
Lamentablemente, en la carretera que conduce hacia el sector de Peña Blanca, específicamente a la altura de La Unión Suyapa y Nueva Esperanza, criminales lo interceptaron para atacarlo a balazos hasta quitarle la vida.
"Nosotros nunca nos hemos metido en problemas con nadie. Lastimosamente hasta ahora pasa esto en nuestra familia", declaró entre sollozos padre de Guardado al medio La Prensa Santacruzana.
El padre de Jesús Renán se enteró de la noticia ya que uno de los hermanos de la víctima le llamó alrededor de las seis de la mañana para notificarle la trágica noticia. "¿Cómo va a ser eso? Si nosotros no nos metemos con nadie", fueron las palabras que expresó el padre de Jesús Renán.
A la escena del crimen arribaron no solamente agentes de la Policía Nacional y de Medicina Forense para levantar el cuerpo y realizar las indagaciones, sino también varios pobladores, incluyendo familiares de Guardado.
Jesús Guardado reflejaba en sus redes sociales ser muy unido a su pareja y sus tres hijos: dos varones y una niña, todos menores de edad.
En sus publicaciones compartía momentos que disfrutaba en familia, tales como cumpleaños, celebraciones y paseos.
Muchas personas a través de redes sociales han afirmado que Jesús Renán era un hombre honesto, humilde, y que no se metía en problemas con las personas.
"Es lamentable. Son una familia bien amigables. Yo los conozco de niño en Las Vegas, nacimos y crecimos. Dios lo tenga en gloria al compañero de trabajo y fuerzas a su familia en estos momentos difíciles", escribió un usuario en la publicación realizada por La Prensa Santacruzana.
Otra cibernauta aseguró que "yo le di clases hace mucho tiempo y me da un gran pesar porque era muy humilde y sobre todo, muy educado".
Hasta el momento se desconocen los autores del crimen, así como las motivaciones por las que atentaron contra Guardado.
La población de Las Vegas no solo ha manifestado sus condolencias y solidaridad a la familia de Guardado. También claman por justicia y demandan a las autoridades gubernamentales a implementar mejores medidas de seguridad para el municipio y el resto del país.