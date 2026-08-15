  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Padre de tres hijos: así era Jesús Guardado, hombre asesinado en Las Vegas, Santa Bárbara

En Las Vegas, Santa Bárbara, la población está consternada ante la muerte de Jesús Renán Guardado, conocido por ser alguien trabajador y honrado

  • Actualizado: 15 de agosto de 2026 a las 17:33
Padre de tres hijos: así era Jesús Guardado, hombre asesinado en Las Vegas, Santa Bárbara
1 de 14

A manos de delincuentes Jesús Renán Guardado perdió la vida en Las Vegas, Santa Bárbara, quedando huérfanos de padre sus tres hijos menores de edad. Más detalles a continuación.

 Foto: redes sociales
Padre de tres hijos: así era Jesús Guardado, hombre asesinado en Las Vegas, Santa Bárbara
2 de 14

Jesús Renán Guardado (39 años) era residente del municipio de Las Vegas, Santa Bárbara. Tenía alrededor de 17 años de trabajar en una empresa minera.

 Foto: redes sociales
Padre de tres hijos: así era Jesús Guardado, hombre asesinado en Las Vegas, Santa Bárbara
3 de 14

Guardado salió de su hogar en la comunidad de El Edén desde tempranas horas de la mañana de este sábado -15 de agosto- con dirección a su lugar de trabajo.

 Foto: redes sociales
Padre de tres hijos: así era Jesús Guardado, hombre asesinado en Las Vegas, Santa Bárbara
4 de 14

Lamentablemente, en la carretera que conduce hacia el sector de Peña Blanca, específicamente a la altura de La Unión Suyapa y Nueva Esperanza, criminales lo interceptaron para atacarlo a balazos hasta quitarle la vida.

 Angelo Avila
Padre de tres hijos: así era Jesús Guardado, hombre asesinado en Las Vegas, Santa Bárbara
5 de 14

"Nosotros nunca nos hemos metido en problemas con nadie. Lastimosamente hasta ahora pasa esto en nuestra familia", declaró entre sollozos padre de Guardado al medio La Prensa Santacruzana.

 Foto: redes sociales
Padre de tres hijos: así era Jesús Guardado, hombre asesinado en Las Vegas, Santa Bárbara
6 de 14

El padre de Jesús Renán se enteró de la noticia ya que uno de los hermanos de la víctima le llamó alrededor de las seis de la mañana para notificarle la trágica noticia. "¿Cómo va a ser eso? Si nosotros no nos metemos con nadie", fueron las palabras que expresó el padre de Jesús Renán.

 Foto: redes sociales
Padre de tres hijos: así era Jesús Guardado, hombre asesinado en Las Vegas, Santa Bárbara
7 de 14

A la escena del crimen arribaron no solamente agentes de la Policía Nacional y de Medicina Forense para levantar el cuerpo y realizar las indagaciones, sino también varios pobladores, incluyendo familiares de Guardado.

 Foto: redes sociales
Padre de tres hijos: así era Jesús Guardado, hombre asesinado en Las Vegas, Santa Bárbara
8 de 14

Jesús Guardado reflejaba en sus redes sociales ser muy unido a su pareja y sus tres hijos: dos varones y una niña, todos menores de edad.

 Angelo Avila
Padre de tres hijos: así era Jesús Guardado, hombre asesinado en Las Vegas, Santa Bárbara
9 de 14

En sus publicaciones compartía momentos que disfrutaba en familia, tales como cumpleaños, celebraciones y paseos.

 Angelo Avila
Padre de tres hijos: así era Jesús Guardado, hombre asesinado en Las Vegas, Santa Bárbara
10 de 14

Muchas personas a través de redes sociales han afirmado que Jesús Renán era un hombre honesto, humilde, y que no se metía en problemas con las personas.

 Foto: redes sociales
Padre de tres hijos: así era Jesús Guardado, hombre asesinado en Las Vegas, Santa Bárbara
11 de 14

"Es lamentable. Son una familia bien amigables. Yo los conozco de niño en Las Vegas, nacimos y crecimos. Dios lo tenga en gloria al compañero de trabajo y fuerzas a su familia en estos momentos difíciles", escribió un usuario en la publicación realizada por La Prensa Santacruzana.

Foto: redes sociales
Padre de tres hijos: así era Jesús Guardado, hombre asesinado en Las Vegas, Santa Bárbara
12 de 14

Otra cibernauta aseguró que "yo le di clases hace mucho tiempo y me da un gran pesar porque era muy humilde y sobre todo, muy educado".

 Foto: redes sociales
Padre de tres hijos: así era Jesús Guardado, hombre asesinado en Las Vegas, Santa Bárbara
13 de 14

Hasta el momento se desconocen los autores del crimen, así como las motivaciones por las que atentaron contra Guardado.

 Foto: redes sociales
Padre de tres hijos: así era Jesús Guardado, hombre asesinado en Las Vegas, Santa Bárbara
14 de 14

La población de Las Vegas no solo ha manifestado sus condolencias y solidaridad a la familia de Guardado. También claman por justicia y demandan a las autoridades gubernamentales a implementar mejores medidas de seguridad para el municipio y el resto del país.

 Foto: redes sociales
Cargar más fotos