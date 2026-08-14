Carlos Pérez, capturado por el crimen de Yorleni Alas, joven hallada carbonizada en Cortés.

Un segundo sospechoso vinculado al caso de Yorleni Melissa Alas fue capturado este viernes 14 de agosto en Puerto Cortés, tras las investigaciones por la muerte y desaparición de la joven.
El detenido fue identificado como Carlos Adel Pérez Montes, de 27 años, quien tenía una orden de captura por los delitos de femicidio agravado y robo agravado en perjuicio de Yorleni Melissa Alas.
La captura fue ejecutada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) durante un allanamiento realizado en la colonia La Posona, en Puerto Cortés.
Tras su detención, Pérez Montes quedó bajo custodia de las autoridades policiales y será remitido ante el juzgado correspondiente para continuar con el proceso judicial establecido en la legislación hondureña.
Yorleni era una joven que desapareció el 4 de mayo de 2026 después de salir de su primer día de trabajo en la zona de la playa municipal de Puerto Cortés.
Según los relatos proporcionados por familiares, Yorleni y su hermana aceptaron que un hombre que se movilizaba en motocicleta las trasladara a cambio de dinero. El sujeto llevó primero a la hermana y aseguró que regresaría por Yorleni, pero la joven nunca volvió a ser vista con vida.
Horas después, la hermana de Yorleni fue localizada en otro sector, donde presentaba aparentes signos de abuso. Desde ese momento comenzó la búsqueda de la joven, mientras sus familiares exigían respuestas sobre su paradero.
El 13 de mayo, las autoridades localizaron una osamenta humana carbonizada en un terreno del sector Nuevos Horizontes, en la colonia 1 de Mayo, en Puerto Cortés. Junto a los restos fueron encontradas unas pulseras que coincidían con las que utilizaba Yorleni, por lo que se iniciaron los análisis de Medicina Forense.
El 23 de junio, las autoridades forenses confirmaron mediante pruebas científicas que los restos pertenecían a Yorleni Alas. Tres días después, el 26 de junio, sus familiares retiraron el cuerpo de la morgue, tras más de 40 días de espera, para darle sepultura.
Por el mismo caso la DPI ya había capturado a Henry Turcios en Puerto Cortés, señalado como el primer sospechoso. Ahora las autoridades capturaron a un segundo sospechoso: Carlos Adel Pérez Montes, quien ahora enfrenta una acusación por femicidio agravado y robo agravado.