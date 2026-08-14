Se precipitó hacia una hondonada: Delsy Hernández, policía que murió en peligrosa curva en Yoro

Una oficial de policía perdió la vida este 14 de agosto luego de precipitarse con su vehículo en una hondonada en el departamento de Yoro. Qué se sabe del hecho que enluta a la Policía Nacional.
La Policía Nacional y familiares de Delsy Maribel Hernández Hernández lamentaron la muerte de la policía, ocurrida este viernes luego de sufrir un accidente de tránsito en un peligroso tramo de la carretera RN-23, a la altura de la aldea Vueltas de Chancaya, Yoro.
Hernández Hernández era Clase I de Policía y se encontraba asignada a la Jefatura Municipal de El Negrito, Yoro, donde prestaba sus servicios como miembro activo de la institución policial.
La agente era originaria del departamento de La Paz y había dedicado parte de su vida a formar parte de las filas de la Policía Nacional, institución en la que desempeñaba sus funciones al momento del fatal accidente.
El percance ocurrió en el segmento carretero Morazán-Habana, donde, según el reporte preliminar, la agente sufrió un accidente tipo despiste mientras se movilizaba en un vehículo Toyota Corolla, color rojo, con placas HAX 6261.
El vehículo terminó fuera de la carretera y con daños materiales, mientras que Hernández Hernández perdió la vida como consecuencia del accidente.
El lugar donde ocurrió la tragedia es considerado un tramo de riesgo para los conductores debido a la presencia de curvas peligrosas y, según constató EL HERALDO la carretera no cuenta con cercos de contención que puedan evitar que un vehículo salga de la vía.
La presencia del automóvil fue detectada durante labores de patrullaje. Los agentes que llegaron al sitio aproximadamente a la 1:00 de la tarde confirmaron que una persona del sexo femenino se encontraba sin vida.
La noticia de su muerte causó consternación entre sus compañeros de la Policía Nacional, quienes ahora despiden a una de sus integrantes que se encontraba cumpliendo funciones en el municipio de El Negrito.
Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer con precisión cómo ocurrió el accidente y qué circunstancias provocaron que Hernández Hernández perdiera el control del automotor en este peligroso sector de la carretera.