Ella era Suany Aguilera, joven asesinada por sicarios que dejaron a su hermana herida en El Sitio

Una joven soñadora, trabajadora, entregada a Dios y a su familia. Así era Suany Aguilera, la joven que murió tras ser interceptada junto a su hermana, quien resultó herida, cuando se conducían por la carretera que conduce hacia Santa Lucía, a la altura de la colonia El Sitio. ¿Quién era ella?
La víctima tenía 35 años de edad. Según uno de sus amigos, el exministro Carlos Cardona, Suany vivía con su madre y estaba soltera.
Suany era una joven que asistía a la iglesia desde hacía varios años. “Desde que cumplió los 18 años, vivía con su madre, una señora honesta que crió buenas hijas y son gente humilde y decente”, dijo Cardona.
“Suany creía en este país y trabajaba para salir adelante como todos. Su muerte es injusta, como la mayoría de asesinatos que están sucediendo en los últimos meses y que están saliéndose de control”, dijo el exministro Cardona, quien exigió justicia por su muerte.
Desde hacía varios años, Suany formaba parte del Centro Cristiano Elim Cuadrangular, donde servía a Dios con su voz.
Tras el crimen de la joven, muchos de sus amigos han lamentado lo ocurrido. “Ahora a cantarle de cerca a papá Dios con esa voz tan bella que tenía”, escribió una de sus amigas.
El crimen de la joven ocurrió el pasado jueves 13 de agosto. Información preliminar indica que Suany y su hermana, quien aparece en la fotom, salieron hacia la colonia Kennedy para comprar comida.
Las jóvenes iban a bordo de un vehículo marca Toyota Corolla. Cuando se desplazaban por la carretera, fueron interceptadas por dos hombres que iban a bordo de una motocicleta, quienes les dispararon.
Suany Aguilera era quien iba conduciendo. Imágenes del momento muestran que la joven quedó al interior del vehículo. Debido a los impactos de bala, falleció en el lugar.
Otra de las imágenes de la tragedia muestra a su hermana en el pavimento, frente al vehículo, con sus dos celulares, tratando de pedir ayuda.
La hermana de Suany quedó herida. Aunque se desconoce en qué parte del cuerpo recibió los impactos de bala, en la fotografía se le observa lúcida. Pese a ello, se desconoce su estado de salud actual.
La noticia del crimen de las jóvenes ha conmovido a muchas personas, quienes solicitan a las autoridades que se haga justicia por la muerte de Suany, a quien recuerdan como una muchacha sana, trabajadora y entregada a Dios.