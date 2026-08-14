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Ella era Suany Aguilera, joven asesinada por sicarios que dejaron a su hermana herida en El Sitio

El exministro Carlos Cardona y amigo de la víctima, Suany Aguilera, pidió justicia por su muerte. Aquí su mensaje. ¿Quién era la joven que murió de varios disparos al interior de su vehículo?

  • Actualizado: 14 de agosto de 2026 a las 15:18
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Una joven soñadora, trabajadora, entregada a Dios y a su familia. Así era Suany Aguilera, la joven que murió tras ser interceptada junto a su hermana, quien resultó herida, cuando se conducían por la carretera que conduce hacia Santa Lucía, a la altura de la colonia El Sitio. ¿Quién era ella?

 Foto: Redes sociales
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La víctima tenía 35 años de edad. Según uno de sus amigos, el exministro Carlos Cardona, Suany vivía con su madre y estaba soltera.

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Suany era una joven que asistía a la iglesia desde hacía varios años. “Desde que cumplió los 18 años, vivía con su madre, una señora honesta que crió buenas hijas y son gente humilde y decente”, dijo Cardona.

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“Suany creía en este país y trabajaba para salir adelante como todos. Su muerte es injusta, como la mayoría de asesinatos que están sucediendo en los últimos meses y que están saliéndose de control”, dijo el exministro Cardona, quien exigió justicia por su muerte.

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Desde hacía varios años, Suany formaba parte del Centro Cristiano Elim Cuadrangular, donde servía a Dios con su voz.

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Tras el crimen de la joven, muchos de sus amigos han lamentado lo ocurrido. “Ahora a cantarle de cerca a papá Dios con esa voz tan bella que tenía”, escribió una de sus amigas.

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El crimen de la joven ocurrió el pasado jueves 13 de agosto. Información preliminar indica que Suany y su hermana, quien aparece en la fotom, salieron hacia la colonia Kennedy para comprar comida.

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Las jóvenes iban a bordo de un vehículo marca Toyota Corolla. Cuando se desplazaban por la carretera, fueron interceptadas por dos hombres que iban a bordo de una motocicleta, quienes les dispararon.

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Suany Aguilera era quien iba conduciendo. Imágenes del momento muestran que la joven quedó al interior del vehículo. Debido a los impactos de bala, falleció en el lugar.

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Otra de las imágenes de la tragedia muestra a su hermana en el pavimento, frente al vehículo, con sus dos celulares, tratando de pedir ayuda.

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La hermana de Suany quedó herida. Aunque se desconoce en qué parte del cuerpo recibió los impactos de bala, en la fotografía se le observa lúcida. Pese a ello, se desconoce su estado de salud actual.

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La noticia del crimen de las jóvenes ha conmovido a muchas personas, quienes solicitan a las autoridades que se haga justicia por la muerte de Suany, a quien recuerdan como una muchacha sana, trabajadora y entregada a Dios.

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