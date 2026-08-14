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"Venían de la iglesia cuando fueron raptados": así es la "casa loca" donde habrían matado cuatro primos en La Ceiba

Varias personas fueron detenidas al ser sospechosos de torturar y quitarle la vida a cuatro primos en La Ceiba

  • Actualizado: 14 de agosto de 2026 a las 14:49
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En el marco de las investigaciones para esclarecer el brutal asesinato de cuatro jóvenes en La Ceiba, Atlántida, agentes de la Policía Nacional ejecutaron este viernes -14 de agosto- un operativo de allanamiento en la colonia Las Mercedes, donde se logró la localización e inspección de una presunta "casa loca". Estos son los detalles.

Foto: El Heraldo
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Los jóvenes asesinados fueron Daniel Enrique Canales Antúnez, Kelvin Magdiell Santos Canales, Diego Yassir Canales Solís y Dilan Mateo Canales Solís; todos ellos siendo primos.

Foto: Cortesía redes
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"Venían de la iglesia cuando fueron raptados. Eran muchachos que trabajaban y asistían a la iglesia, pedimos a las autoridades que investiguen", expresó una prima de las víctimas el pasado 20 de julio, día en que les dieron cristiana sepultura.

Foto: Cortesía redes
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Los jóvenes participaban activamente en la congregación de los Testigos de Jehová. La noche del sábado 18 de julio fueron encontrados los cuerpos de dos de ellos en la colonia San José. Horas más tarde, la mañana del domingo, las autoridades localizaron a los otros dos primos sin vida en un callejón de la colonia Canelas, ambos sectores de La Ceiba.

 Foto: Cortesía redes
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El subcomisionado de la Policía Nacional, Edgardo Barahona, indicó que una de las hipótesis iniciales apunta a que los responsables usaron distintos sitios para abandonar los cuerpos con el propósito de dificultar las investigaciones.

 Foto: Carlos Molina - El Heraldo
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Durante la inspección en la vivienda de la colonia Las Mercedes, las fuerzas policiales requirieron a dos menores de edad un varón y una mujer a quienes se les supone participantes en el cuádruple crimen.

Foto: Carlos Molina - El Heraldo
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La Policía Nacional mantiene la hipótesis que en esta "casa loca" habrían torturado a los cuatro primos antes de ejecutarlos y dejarlos en otros sectores.

Foto: Carlos Molina - El Heraldo
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En los opetativos la policía detuvo al menos a tres sospechosos directamente con el homicidio de los cuatro primos.

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Datos preliminares de las autoridades indican que a uno de los sospechosos se le decomisó un arma de fuego, la cual habría sido utilizada en el múltiple crimen. El arma será objeto de análisis balistico y forense.

Foto: Carlos Molina - El Heraldo
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De acuerdo con las investigaciones policiales, los cuatro primos regresaban de una actividad religiosa cuando fueron interceptados y privados de su libertad por individuos fuertemente armados y desconocidos. En esta "casa loca" los habrían torturado.

Foto: Carlos Molina - El Heraldo
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