"Venían de la iglesia cuando fueron raptados": así es la "casa loca" donde habrían matado cuatro primos en La Ceiba

Los jóvenes participaban activamente en la congregación de los Testigos de Jehová. La noche del sábado 18 de julio fueron encontrados los cuerpos de dos de ellos en la colonia San José. Horas más tarde, la mañana del domingo, las autoridades localizaron a los otros dos primos sin vida en un callejón de la colonia Canelas, ambos sectores de La Ceiba.