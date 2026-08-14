Sicarios en moto las interceptaron: caso de Suany Aguilera, joven asesinada y su hermana herida

Como Suany Waleska Aguilera Tróchez, de 35 años, fue identificada la joven asesinada en la carretera que conduce hacia Valle de Ángeles y Santa Lucía, a la altura de la colonia El Sitio, en Tegucigalpa. La víctima es quien figura en la primera foto y su hermana herida, en la segunda.
Una de las hermanas resultó herida en el ataque; sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer su nombre ni su estado de salud. Información preliminar indica que dos hombres a bordo de una motocicleta las interceptaron y les dispararon.
Suany, quien conducía un vehículo Corolla, murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas, mientras que su hermana quedó herida sobre el pavimento.
Las dos hermanas habían salido hacia la colonia Kennedy para comprar comida y regresaban a su vivienda cuando ocurrió la tragedia.
Los individuos, sin mediar palabra, abrieron fuego contra las hermanas, dejando a una de ellas herida y a la otra sin vida.
De acuerdo con la información publicada en su perfil de Facebook, Suany era una joven cristiana que había entregado su vida a Dios.
El exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, quien conocía a la víctima, lamentó su asesinato y publicó: "Anoche asesinaron en la salida a Santa Lucía a mi amiga Suany Aguilera, a sus 35 años, soltera y sin hijos."
El Centro Cristiano Elim Cuadrangular también lamentó la muerte de la joven: "Con profundo pesar, nos unimos en oración y acompañamiento por la partida de nuestra amada hermana Suany Aguilera".
La iglesia también agregó: "Como familia de fe, abrazamos en oración a nuestra amada hermana Santos Tróchez y a toda su familia en este momento de dolor. Pedimos al Señor que sea Él quien les sostenga, les dé fortaleza y llene sus corazones de Su paz y consuelo".
Por su parte, una amiga de Suany compartió un momento en el que la joven aparece cantando y escribió: "Ahora a cantarle de cerca a papá Dios con esa voz tan bella que tenía Dios te tenga en sus brazos Suany Aguilera, fuerza a la familia Tróchez. Que sea Dios dando consuelo a esta terrible noticia".
Hasta el momento, las autoridades no manejan ninguna hipótesis sobre el crimen y se desconoce el estado de salud de la hermana que resultó herida.
Según el exministro Carlos Cardona, la víctima laboraba en un banco, no tenía hijos y vivía con su mamá.