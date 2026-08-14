Sicarios en moto las interceptaron: caso de Suany Aguilera, joven asesinada y su hermana herida

Por su parte, una amiga de Suany compartió un momento en el que la joven aparece cantando y escribió: "Ahora a cantarle de cerca a papá Dios con esa voz tan bella que tenía Dios te tenga en sus brazos Suany Aguilera, fuerza a la familia Tróchez. Que sea Dios dando consuelo a esta terrible noticia".