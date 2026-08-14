Jesús, alias "El Diablo", el sospechoso que estaría detrás del crimen de Roberto Chavarría

Jesús Tróchez fue capturado por su presunta participación en el asesinato de Roberto Chavarría durante un asalto ocurrido el 10 de agosto. Esto se sabe de él:
Autoridades capturaron a Jesús Daniel Tróchez, alias “El Diablo”, señalado por su presunta participación en la muerte de Roberto Chavarría Moreno durante un asalto en Olanchito, Yoro.
El crimen ocurrió el pasado lunes -10 de agosto- en el supermercado Rosmery, donde Jesús Tróchez habría ingresado para cometer un asalto a mano armada. Durante el hecho, Chavarría se acercó al asaltante para pedirle que se retirara tranquilamente.
Sin embargo, Jesús Tróchez le disparó en varias ocasiones y dejó gravemente herido a Chavarría, quien falleció en un centro asistencial.
Gracias a un video captado por las cámaras de seguridad de la tienda, pobladores de Olanchito identificaron al sospechoso, quien fue identificado como alias “El Diablo”.
Tras su captura, se confirmó su identidad como Jesús Daniel Tróchez, de 20 años, quien fue detenido junto a Carlos Eduardo Zaldívar Cervantes, alias “El Texas”, sospechoso de un crimen en San Pedro Sula.
Información preliminar señala que “El Diablo” se refugió en el interior de un hotel ubicado en el centro de Olanchito, donde encontraron ropa que había sido utilizada durante sus actos criminales.
“Yo soy inocente, soy mecánico. Soy inocente, me llamo Jesús (Tróchez). Por guapo, me confundieron”, dijo al momento de su captura.
Alias “El Diablo" tuvo participación en múltiples ilícitos de alto impacto registrados en la zona norte del país, entre ellos la muerte de Roberto Chavarría Moreno en una tienda de Olanchito. Aunque había sido detenido en dos ocasiones anteriores, pero posteriormente recuperó su libertad.
Tras la detención, los sospechosos fueron llevados a la Unidad Metropolitana de Policía Número 17 (UMEP) de Olanchito, Yoro, para continuar el proceso de ley.